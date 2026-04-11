Четирите астронаути од „Артемис 2“, на првото патување на Месечината по повеќе од половина век, денеска се упатија кон Земјата со нивниот вселенски брод „Орион“ во облик на капка, упатувајќи се кон спуштање во Тихиот Океан покрај Јужна Калифорнија.

Се очекуваше финалето на прославената 10-дневна мисија на НАСА да започне со одвојување на капсулата на екипажот на „Орион“ од неговиот сервисен модул, проследено со огнено повторно влегување низ атмосферата на Земјата и шестминутен прекин на радио сигналот пред капсулата да се спушти во морето со падобран.

Доколку сè оди добро, американските астронаути Рид Вајзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, заедно со канадскиот астронаут Џереми Хансен, ќе завршат безбедно во океанот на нивната капсула „Орион“, наречена „Интегритет“, кратко по 20 часот по источно време покрај брегот на Сан Диего.

Квартетот, кој полета од Кејп Канаверал, Флорида, на 1 април, се искачи во почетна Земјина орбита од џиновската ракета на НАСА „Систем за вселенско лансирање“ пред да отплови околу другата страна на Месечината, навлегувајќи подлабоко во вселената од кој било човек пред нив.

Со тоа, тие станаа првите астронаути што летаа во близина на Месечината од програмата Аполо од 1960-тите и 70-тите години. Гловер, Кох и Хансен, исто така, влегоа во историјата како прв црн астронаут, првата жена и првиот неамерикански државјанин, соодветно, кој учествува во лунарна мисија.

Патувањето, по пробниот лет на „Артемис 1“ околу Месечината без екипаж од страна на вселенското летало „Орион“ во 2022 година, означи критична генерална проба за планираниот обид подоцна оваа деценија за слетување на астронаути на површината на Месечината за прв пат од „Аполо 17“ кон крајот на 1972 година.

Крајната цел на програмата „Артемис“ е да се воспостави долгорочно присуство на Месечината како отскочна штица за евентуално човечко истражување на Марс.

Во историска паралела со ерата на Студената војна на „Аполо“, мисијата „Артемис 2“ се одвиваше во услови на политички и социјални превирања, вклучително и воен конфликт во САД кој се покажа непопуларен дома.

За многумина во глобалната публика, воодушевена од најновата снимка од Месечината, таа ги потврди достигнувањата на науката и технологијата во време кога големите технолошки компании станаа широко недоверливи, па дури и стравувани. Анкетите на јавното мислење покажаа широка јавна поддршка, отворајќи нов таб за целите на мисијата.

Враќањето на Земјата ќе го стави вселенското летало Орион низ критичен тест на неговиот топлински штит, кој претрпе неочекувано ниво на горење и стрес при повторното влегување за време на тест летот во 2022 година. Како резултат на тоа, инженерите на НАСА ја променија траекторијата на спуштање за Артемис II со цел да се намали насобирањето на топлина и да се намали ризикот од согорување на капсулата.

Сепак, со паѓањето на Орион во атмосферата со околу 40.235 км/ч, се очекува температурите надвор од капсулата да се искачат на околу 2.760 степени Целзиусови.

Рекалибрираната последна патека на спуштање, исто така, ја стесни големината на потенцијалната зона на слетување, ограничувајќи ги опциите за слетување во случај на лошо време на море. Претставници на НАСА во четврток изјавија дека прогнозите за претпочитаната зона на слетување изгледаат поволни.