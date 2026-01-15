Четири астронаути се на пат кон Земјата по порано од предвиденото заминување од Меѓународната вселенска станица. Претставниците на НАСА го нарекоа тоа „контролирана медицинска евакуација“, првпат по 25 години астронаут да ја напушти МВС поради оваа причина, пренесува Њујорк Тајмс.

Четирите астронаути, кои се возеа во капсулата „Спејс Екс“ Кру Драгон, требаше да се вратат следниот месец откако пристигна заменик-екипаж. Но, медицински проблем со еден од нив минатата недела ја наведе НАСА да одлучи да ги врати членовите на екипажот дома порано.

Колкав е ризикот болен астронаут да се враќа на земјата

Замислете го враќањето на астронаутите на Земјата како еквивалент на возење со амбулантно возило или воздушен превоз со хеликоптер.

Ризикот е својствен на вселенските летови, а астронаутите ќе доживеат сила еквивалентна на неколку пати поголема од гравитацијата додека нивното вселенско летало забавува во атмосферата. Овие состојби би можеле потенцијално да ја влошат здравствената состојба.