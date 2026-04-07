Четирите астронаути од мисијата „Артемис 2“ на НАСА летаа подлабоко во вселената од кој било човек пред нив. Тие ја прелетаа засенчената далечна страна на Месечината, кое откри лунарна површина под космичко бомбардирање.

Шестчасовното истражување на вообичаено скриената хемисфера на единствениот природен сателит на Земјата беше истакнато од директните визуелни набљудувања на астронаутите на „ударни блесоци“ од метеори што ја фрлаат затемнетата и силно кратерирана лунарна површина.

Околу дваесетина научници се собраа во конференциска сала веднаш до контролата на мисијата во вселенскиот центар „Џонсон“ на НАСА во Хјустон за да ги снимат лунарните феномени што ги забележа екипажот на „Артемис“ во реално време, додека нивното вселенско летало „Орион“, со големина на теренец, пловеше околу Месечината на околу 402.000 километри од Земјата.

Шестчасовниот прелет, кој се спушти на 4.070 милји од површината на Месечината, се случи шест дена по вселенскиот лет, што го одбележа првото патување на астронаути во близина на Месечината од мисиите Аполо на НАСА од ерата на Студената војна пред повеќе од половина век.

Шест од тие мисии слетаа тимови од двајца на Месечината помеѓу 1969 и 1972 година – единствените 12 луѓе што некогаш оделе по нејзината површина.

„Артемис“, наследник на програмата Аполо, има за цел да го повтори тоа достигнување до 2028 година, пред првото слетување на Кина, и да воспостави долгорочно американско присуство на Месечината во текот на следната деценија, вклучувајќи база на Месечината што ќе служи како полигон за тестирање за потенцијални идни мисии на Марс.

Иако дизајниран како генерална проба со екипаж за идните лунарни екскурзии, „Артемис 2“ генерираше богатство од нов материјал за проучување од страна на лунарните научници, вклучувајќи блесоци од удар на метеор снимени за време на прелетот во понеделник, кои потсетуваа на искри и ленти светлина опишани од некои од астронаутите на „Аполо“. Екипажот на „Артемис 2“, кој се возеше во нивната капсула „Орион“ уште од лансирањето од Флорида минатата недела, го започна својот шести ден од вселенските летови откако се разбудија во понеделник со претходно снимена порака од покојниот астронаут на НАСА, Џим Ловел, кој леташе на мисиите на Месечината „Аполо 8“ и „Аполо 13“.

„Добредојдовте во моето старо соседство“, рече Ловел, кој почина минатата година на 97-годишна возраст. „Ова е историски ден и знам колку ќе бидете зафатени, но не заборавајте да уживате во погледот со среќа и со Божја брзина.“

Часови подоцна, екипажот составен од американските астронаути Рид Вајзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, заедно со канадскиот астронаут Џереми Хансен, ја испишаа историјата на вселенските летови со тоа што се осмелија да се оддалечат подалеку од Земјата отколку што некогаш луѓето, на 252.756 милји.

Претходниот рекорд, приближно 248.000 милји, беше поставен во 1970 година од страна на Аполо 13 откако речиси катастрофален дефект на вселенското летало ја прекина таа мисија, принудувајќи го Ловел и неговите двајца членови на екипажот да ја користат гравитацијата на Месечината за да им помогнат безбедно да се вратат на Земјата.

На патот кон другата страна на Месечината, астронаутите на Артемис поминаа некое време доделувајќи им привремени нови имиња на лунарните карактеристики кои претходно немаа официјални ознаки.

Во радио порака до контролата на мисијата во Хјустон, Хансен предложи еден кратер да се нарече Интегритет, по името дадено на капсулата Орион на екипажот, а друг да биде именуван во чест на покојната сопруга на Вајзман, Керол, која почина од рак во 2020 година.

„Пред неколку години го започнавме ова патување, нашето тесно поврзано семејство астронаути, и изгубивме близок“, рече Хансен за покојната сопруга на командантот на мисијата, а гласот му се задушуваше од емоции додека ја опишуваше позицијата на нејзината истоимена жена на Месечината. „Тоа е светла точка на Месечината и би сакале да ја наречеме Керол“.

Подоцна Хансен рече дека екипажот видел голем број лунарни карактеристики што „ниту еден човек досега не ги видел, дури ни во Аполо“.

Додека Орион се вртеше околу далечната страна на Месечината, астронаутите фотографираа редок момент во кој Земјата, засенета од нивното рекордно растојание од планетата, заоѓаше и се издигнуваше со лунарниот хоризонт додека се вртеа околу Месечината, впечатлив небесен пресврт на изгрејсонцето и зајдисонцето што обично се гледа од Земјата.

Бидејќи Месечината ротира со иста брзина како што се врти околу Земјата, нејзината далечна страна секогаш е свртена спротивно од нашата планета и само астронаутите на Артемида и Аполо некогаш гледале директно на нејзината површина.