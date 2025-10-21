Assassin’s Creed франшизата ја менува главната постава на девелопери

Марк Алексис Коте изјави дека заминал затоа што и покрај тоа што 20 години работи на AC игрите не му се допаѓа во која насока се движи идната работа и не е во согласност со квалитетот и нивото што тој ги одржувал

Assassin’s Creed франшизата индиректно полека потпаѓа под кинескиот гигант за правење игри Tencent. Шефот на девелопери за AC игрите Марк Алексис Коте ја напушти својата позиција во фирмата Ubisoft уште минатата недела.

Ubisoft имаат нов соработник, а тоа е фирмата Vantage Studios кои се фокусираат на изработувањето на само три големи игри со продолженија од кои врвна им е работата на Assassin’s Creed, а другите две франшизи кои целовремено ги обновуваат се Far Cry и Rainbox Six. На Vantage Studios и се доделени 1,25 милијарди евра од кинеската компанија Tencent.

Марк Алексис Коте изјави дека заминал затоа што и покрај тоа што 20 години работи на AC игрите не му се допаѓа во која насока се движи идната работа и не е во согласност со квалитетот и нивото што тој ги одржувал.

Во Assassin’s Creed серијалот е најавен нов наслов под кондно име „Assassin’s Creed Hexe“ a ова е фан мејд трејлер за како би можела да изгледа играта.

За жал во самиот синематик што има моменти на појачан филмски реализам, видна е употребата и на анимација направена од Вештачка Интелигенција. Ова на трејлерот се гледа јасно во два моменти – првиот кога мајката што ја теши ќерката неприродно и во Loop ја мрда главата. Вториот момент е кога Асасинот држи ножеви со отворени дланки без да ги стиска. Овие диспропорции алудираат на употреба на AI во самото правење на трејлерот, но и за жал тоа дава димензија на „Нешто склопено набрзина со помош на AI“.

Гејмерите шпекулираат дека можеби меѓу другото видната употреба на Вештачка Интелигенција е важен фактор зошто Марк Алексис Коте го има напуштено Ubisoft затоа што такви грешки немаше ни во постарите игри при играње, а камо ли на трејлер синематик -кокретно за најавата на Assassin’s Creed Hexe.

Исто така во најнови вести Assassin’s Creed Shadows се очекува да добие дополнителни содржини во вид на платежни пакети и DLC надоградби. И истовремено девелоперите работат на римејкот на AC 4 Black Flag за што имаме посебен напис на следниот линк.

Сепак позадината на кинеската компанија Tencent е дека знае да направи доста успешни игри, а соработка со Ubisoft и Vantage Studios е очигледно дека е повеќе контрола и превземање на досегашната нивна работа на свој начин.

Дали сето ова ќе ја трансформира Assassin’s Creed франшизата во нешто подобро или полошо -во мерилата за добри квалитетни игри, само времето ќе покаже. Дотогаш и преигрувањето на големиот број AC наслови -од кои секоја игра трае во просек по 50 часа играње, вреди да ги изиграте дека форматот кој го имаа досега претставува квалитет а и Assassin’s Creed уште при излегувањето на првата игра беше најавена како своевремно „Next Gen игра“ што и беше. И до ден денешен графиката е добра и поголем број од насловите може да се изграат на просечен гејмерски компјутер -додека поскрошените игри бараат подобар и поскап компјутер или PlayStation 5 конзола.

Помеѓу насловите од постарите верзии на AC ви ги препорачуваме: Assassin’s Creed AC 1 (со Алтаир), AC 2 (Со Ецио), AC 3 (Со американецот староседелец Конор) и AC 4 (Black Flag со пиратите и Едвард Кенвеј). А од насловите откако франишизата имплеметира повеќе акционен комбат одошто стелт, ви ги препорачуваме Асасинс Крид Одисеја (каде дејството се одвива во Стара Грција каде во самата игра има и посебна област токму наречена Македонија) и Асасинс Крид Ориџинс (каде што дејството се случува во антика во Египет со ликот Баек).

Всушност било кој дел од оваа франшиза и да го одберете нема да згрешите, дека Асасинс Крид серијалот „старее како добро вино.“ и сите делови се се’ уште модерни во графиката, инвентивни во приказните и различни во механиките на играње.