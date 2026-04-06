„Артемис II“ и нејзиниот четиричлен екипаж влегоа во лунарниот простор на Месечината, што значи дека вселенското летало сега е повеќе под влијание на месечевата гравитација отколку на Земјината привлечна сила.

Оваа транзиција се случи на оддалеченост од 39.000 милји од Месечината, четири дена, шест часа и две минути по почетокот на мисијата. Следната и најважна фаза ќе се случи утре, кога леталото ќе направи обиколка околу темната страна на Месечината, носејќи луѓе подлабоко во вселената отколку кога било досега.

На својата најоддалечена точка, астронаутите Рид Вајзман, Кристина Кох, Виктор Гловер и Канаѓанецот Џереми Хансен ќе бидат на 252.757 милји од Земјата. Со тоа ќе го соборат претходниот рекорд што го држеше екипажот на „Аполо 13“ за нешто повеќе од 4.000 милји. Тие се првите луѓе што го преминуваат месечевиот праг по мисијата „Аполо 17“, која слета на Месечината во 1972 година.

Екипажот го помина овој викенд во подготовки за прелетот покрај Месечината. Тоа вклучуваше демонстрации на рачно управување, разгледување на научните цели за шестчасовниот период на набљудување и проверка на нивните вселенски одела, кои служат како систем за одржување во живот во случај на итност, како и за нивното враќање дома. Но, тие имаа и доволно време да уживаат во глетките — а тие навистина се спектакуларни. Во најновата серија фотографии што ги сподели вселенската агенција, астронаутите се гледаат како ја набљудуваат Земјата низ прозорците на вселенското летало „Орион“.

„Орион“ ќе стигне во близина на Месечината кратко по полноќ во понеделник, на 6 април. Подоцна истиот ден, се очекува екипажот да стигне до точка подалеку од која било досега достигната од човек од Земјата, надминувајќи го рекордот од 248.655 милји од Земјата што го поставија астронаутите од „Аполо 13“ во 1970 година.

Периодот на набљудување на Месечината ќе почне во 14:45 часот по источно американско време, а неколку часа подоцна екипажот ќе биде зад Месечината и накратко ќе го изгуби контактот со Земјата.

Се очекува вселенското летало најмногу да ѝ се приближи на Месечината во 19:02 часот, кога ќе биде на 4.066 милји од нејзината површина. „Од таа оддалеченост, екипажот ќе може одеднаш да го види целиот диск на Месечината, вклучително и региони во близина на северниот и јужниот пол“, соопшти НАСА.

Подоцна екипажот ќе има можност да види и затемнување на Сонцето, „додека Орион, Месечината и Сонцето ќе се порамнат на таков начин што астронаутите ќе ја видат нашата ѕвезда како исчезнува зад Месечината околу еден час“. НАСА ќе почне со покривање на прелетот од 13 часот по источно американско време.