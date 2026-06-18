„Епл“ планира да ги зголеми цените на своите производи бидејќи цената на мемориските чипови што ги користи е зголемена, изјави шефот на технолошкиот гигант.

Тим Кук, извршен директор на Apple во заминување, изјави за „Волстрит џурнал“ (WSJ) дека зголемувањето на цените е „неизбежно“ бидејќи ситуацијата околу мемориските чипови станала „неодржлива“.

Тој не кажа кога цените ќе се зголемат или кои производи ќе бидат засегнати. Исто така, не е јасно дали зголемувањето на цените ќе влијае на iPhone 18, кој се очекува да биде лансиран во септември, пишува Би-Би-Си.

Мемориските чипови се основни компоненти кај паметните уреди како што се мобилните телефони, но бумот во вештачката интелигенција (ВИ) ги зголеми нивните цени во последните месеци.

„Се трудиме да ги ублажиме огромните зголемувања што ни се наметнуваат и се обидуваме да ги заштитиме нашите клиенти од зголемувањата, но ситуацијата стана неодржлива“, изјави Кук за WSJ.

Цената на RAM меморијата, обично една од најевтините компјутерски компоненти, се зголеми повеќе од двојно од октомври 2025 година .

Покрај зголемената побарувачка за вештачка интелигенција, војната во Иран го наруши и глобалното снабдување со хелиум, гас клучен за производство на полупроводници, зголемувајќи ја цената на компјутерските чипови.

Се очекува просечната продажна цена на паметните телефони на глобално ниво да порасне за околу 20 отсто во 2026 година, достигнувајќи рекордно високо ниво, според истражувачката фирма „Омдија“.

Новите телефони на Apple веројатно ќе чинат до 150 долари повеќе од iPhone 17s, бидејќи се очекува компанијата да ги надгради своите спецификации за да поддржува нови функции за вештачка интелигенција, изјави за BBC аналитичарот на пазарот на паметни телефони на Omdia, Чиев Ле Сјуан.

Повеќето брендови на паметни телефони веќе ги зголемија цените.

„Ова е новата реалност на цените, а не привремен скок“, изјави Сјуан.