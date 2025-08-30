Апелациониот суд пресуди дека глобалните царини на Трамп се нелегални

Американскиот федерален апелационен суд пресуди дека најголемиот дел од тарифите воведени од претседателот Доналд Трамп се незаконски, отворајќи пат за правна битка пред Врховниот суд на САД, пишува Би-би-си.

Со одлука донесена со 7 гласа „за“ и 4 „против“, судот оцени дека Трамп нема право да воведува царини преку Законот за економски овластувања во вонредна состојба. Судот нагласи дека тарифите се надлежност на Конгресот, а не на претседателот

Одлуката се однесува на т.н. „реципроцитетни тарифи“, воведени кај повеќето земји во светот, како и дополнителните давачки кон Кина, Мексико и Канада. Тарифите за челик и алуминиум, кои се воведени под друго законско овластување, остануваат во сила.

Пресудата нема да стапи на сила до 14 октомври, за да ѝ се даде време на администрацијата да поднесе жалба до Врховниот суд.

Трамп ја нападна одлуката на социјалната мрежа „Truth Social“, оценувајќи дека таа „буквално ќе ја уништи Америка“,

„Ако овие тарифи исчезнат, тоа ќе биде целосна катастрофа за земјата“, напиша тој.

Правните експерти очекуваат спорот да заврши пред Врховниот суд, каде што мнозинство од деветте судии се именувани од републикански претседатели, меѓу кои тројца лично од Трамп.