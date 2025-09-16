Апелациониот суд на САД го отфрли барањето на Трамп да ја отпушти гувернерката на Федералните резерви, Лиза Кук

Апелациониот суд на САД одби да му дозволи на Доналд Трамп да ја отпушти гувернерката на Федералните резерви, Лиза Кук. Чекорот на Трамп е прв за претседател од основањето на централната банка во 1913 година и се заканува да ја загрози долгогодишната независност на Федералните резерви.

Одлуката на Апелациониот суд на САД за округот Колумбија значи дека администрацијата има само неколку часа да поднесе жалба до Врховниот суд на САД ако се надева дека ќе ја спречи Кук да присуствува на состанокот за политиката на Федералните резерви во вторник и среда, каде што се очекува да ги намали каматните стапки на САД за да го поткрепи заладениот пазар на труд.

Окружниот суд на Вашингтон го отфрли барањето на Министерството за правда за одложување на судиската наредба со која привремено се спречува републиканскиот претседател да ја отстрани Кук, назначена од поранешниот демократски претседател Џо Бајден.

Окружниот судија на САД, Џија Коб, на 9 септември пресуди дека тврдењата на Трамп дека Кук извршила хипотекарна измама пред да ја преземе функцијата, што Кук го негира, веројатно не се доволни основи за отстранување од позицијата.

Одлуката беше донесена со гласање 2-1, при што мнозинството гласови ги имаа окружните судии Бредли Гарсија и Џ. Мишел Чајлдс, двајцата назначени од претседателот Џо Бајден. Окружниот судија Грегори Кацас, назначен од Трамп, се спротивстави.

Во мислењето на кое се придружи и Чајлдс, Гарсија напиша дека Кук веројатно ќе победи во нејзиното тврдење дека ѝ е одземено правото на правична постапка, што е кршење на Петтиот амандман на Уставот на САД.

„Пред овој суд, владата не оспорува дека не ѝ дала на Кук никакво значајно известување или можност да одговори на обвинувањата против неа“, напиша судијката.

Портпаролот на Белата куќа не одговори веднаш на барањето за коментар.

Федералните резерви, кои немаа коментар за пресудата, не изнесоа никакви правни аргументи во случајот. Побараа од судовите брзо решавање на прашањето и изјавија дека ќе се придржуваат до секоја судска одлука.

Адвокатите на Кук не одговорија веднаш на барањето за коментар.

Одделно, Сенатот во понеделник вечерта со тесна разлика го потврди кандидатот на Трамп за неодамна испразнето место во одборот на Федералните резерви. Гласањето, во голема мера партиски 48-47, значи дека е веројатно дека Стивен Миран, моментален претседател на Советот на економски советници, исто така ќе учествува на состанокот за утврдување на стапките оваа недела заедно со Кук.