вто, 16 септември, 2025

Апелациониот суд на САД го отфрли барањето на Трамп да ја отпушти гувернерката на Федералните резерви, Лиза Кук

Администрацијата на Трамп има само неколку часа да поднесе жалба до Врховниот суд на САД

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NZ78649_(52094539833).jpg

Апелациониот суд на САД одби да му дозволи на Доналд Трамп да ја отпушти гувернерката на Федералните резерви, Лиза Кук. Чекорот на Трамп е прв за претседател од основањето на централната банка во 1913 година и се заканува да ја загрози долгогодишната независност на Федералните резерви.
Одлуката на Апелациониот суд на САД за округот Колумбија значи дека администрацијата има само неколку часа да поднесе жалба до Врховниот суд на САД ако се надева дека ќе ја спречи Кук да присуствува на состанокот за политиката на Федералните резерви во вторник и среда, каде што се очекува да ги намали каматните стапки на САД за да го поткрепи заладениот пазар на труд.
Окружниот суд на Вашингтон го отфрли барањето на Министерството за правда за одложување на судиската наредба со која привремено се спречува републиканскиот претседател да ја отстрани Кук, назначена од поранешниот демократски претседател Џо Бајден.
Окружниот судија на САД, Џија Коб, на 9 септември пресуди дека тврдењата на Трамп дека Кук извршила хипотекарна измама пред да ја преземе функцијата, што Кук го негира, веројатно не се доволни основи за отстранување од позицијата.
Одлуката беше донесена со гласање 2-1, при што мнозинството гласови ги имаа окружните судии Бредли Гарсија и Џ. Мишел Чајлдс, двајцата назначени од претседателот Џо Бајден. Окружниот судија Грегори Кацас, назначен од Трамп, се спротивстави.
Во мислењето на кое се придружи и Чајлдс, Гарсија напиша дека Кук веројатно ќе победи во нејзиното тврдење дека ѝ е одземено правото на правична постапка, што е кршење на Петтиот амандман на Уставот на САД.
„Пред овој суд, владата не оспорува дека не ѝ дала на Кук никакво значајно известување или можност да одговори на обвинувањата против неа“, напиша судијката.
Портпаролот на Белата куќа не одговори веднаш на барањето за коментар.
Федералните резерви, кои немаа коментар за пресудата, не изнесоа никакви правни аргументи во случајот. Побараа од судовите брзо решавање на прашањето и изјавија дека ќе се придржуваат до секоја судска одлука.
Адвокатите на Кук не одговорија веднаш на барањето за коментар.
Одделно, Сенатот во понеделник вечерта со тесна разлика го потврди кандидатот на Трамп за неодамна испразнето место во одборот на Федералните резерви. Гласањето, во голема мера партиски 48-47, значи дека е веројатно дека Стивен Миран, моментален претседател на Советот на економски советници, исто така ќе учествува на состанокот за утврдување на стапките оваа недела заедно со Кук.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Доналд Трамп изјави дека ќе поднесе тужба од петнаесет милијарди долари против „Њујорк Тајмс“

Доналд Трамп поднесе тужба за клевета од 15 милијарди долари против „Њујорк тајмс“ и четворица негови новинари. Тужбата, поднесена во американскиот окружен суд во...
Повеќе
Подглавна секција

Политико: Америка го бара патот кон излезот

На универзитетски кампус во Јута, куршум кој патуваше речиси 200 јарди испукан од непознат стрелец не го прободе само МАГА-инфлуенсерот Чарли Кирк туку ја...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Доналд Трамп изјави дека ќе поднесе тужба од петнаесет милијарди долари против „Њујорк Тајмс“

Доналд Трамп поднесе тужба за клевета од 15 милијарди долари против „Њујорк тајмс“ и четворица негови новинари. Тужбата, поднесена во американскиот окружен суд во Флорида во понеделник, наведува неколку статии и...
Повеќе
Главна секција

Соборен дрон над владини објекти во Варшава

Полските власти синоќа соборија дрон кој летал над клучни владини локации во Варшава, при што се уапсени двајца граѓани на Белорусија. Како што напиша на социјалната мрежа X полскиот премиер Доналд Туск,...
Повеќе
Подглавна секција

САД и Кина се согласија околу сопственоста на ТикТок

Американските и кинеските претставници постигнале рамковен договор за префрлање на апликацијата за кратки видеа ТикТок во сопственост контролирана од САД, што ќе биде потврдено во телефонскиот разговор во петок меѓу американскиот...
Повеќе
Македонија

Воздухот во Трубарево има високи концентрации на јаглерод моноксид, покажале првичните резултати

Воздухот во Трубарево има концентрации на јаглерод моноксид од 300 mg/m3, додека просечната вредност не треба да надминува 10 mg/m3. Надминати се и вредностите на други загадувачки параметри, покажале првичните резултати...
Повеќе

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Доналд Трамп изјави дека ќе поднесе тужба од петнаесет милијарди долари против „Њујорк Тајмс“

Соборен дрон над владини објекти во Варшава

САД и Кина се согласија околу сопственоста на ТикТок