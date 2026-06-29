Левица ќе побара Уставниот суд да поведе постапка за оценување на уставноста на членот 76-д од Изборниот законик, оценувајќи дека токму оваа одредба ја исклучува про-руската партија од системот на државно финансирање, најави претседателот, Димитар Апасиев.

Тој кажа дека не е постигнат консензус за предложените измени на Изборниот законик и во ниту еден момент не се постигна консензус за ваков Изборен законик.

„Апелираме на разумност и овој процес да не се саботира. Во спротивно, пратениците на Левица уште денес ќе го блокираат донесувањето на Изборниот законик. Останаа пет клучни прашања кои не беа затворени по работните состаноци: условите за независните кандидати по одлуката на Уставниот суд, електронското гласање на дијаспората, државното финансирање на изборните кампањи и билбордите, како и воведувањето на една изборна единица“, истакна Апасиев.

Тој нагласи дека Левица од самиот почеток се залагала наместо парцијални измени да се донесе целосно нов Изборен законик, оценувајќи дека постојниот текст е „номотехничка каша“ која е тешко разбирлива дури и за правниците. Апасиев посочи дека учеството на Левица во работната група не значи и согласност со предложените решенија.

Поради тоа според него, Министерството за правда треба да ја преземе одговорноста како предлагач на законските измени.

Во однос на државното финансирање на изборните кампањи, претседателот на Левица истакна дека нивниот став бил јасен – или да има еднакви услови за сите политички субјекти или целосно да се укине државното финансирање и наместо тоа да се организираат јавни дебати.

„Наместо еднакви правила, остануваат истите законски решенија кои и ОБСЕ ги оцени како спорни. Повторно за сите има средства, освен за Левица, што претставува класична политичка дискриминација“, рече Апасиев.