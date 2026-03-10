Русија досега е единствениот победник од војната на Блискиот Исток, бидејќи цените на енергијата растат, а вниманието кон нејзината војна против Украина е намалено, изјави во вторник претседателот на Советот на ЕУ, Антонио Коста.

„Досега има само еден победник во оваа војна – Русија“, рече Коста во говорот пред амбасадорите на ЕУ во Брисел.

„Таа добива нови ресурси за финансирање на својата војна против Украина, бидејќи цените на енергијата растат. Таа профитира од пренасочувањето на воените капацитети што инаку би можеле да бидат испратени за поддршка на Украина. И има корист од намаленото внимание кон украинскиот фронт, бидејќи конфликтот на Блискиот Исток е во центарот на вниманието.“

Коста ја нагласи потребата ЕУ да го заштити меѓународниот поредок базиран на правила, за кој рече дека сега е предизвикан од САД, и сите страни на Блискиот Исток да се вратат на преговарачката маса.

„Слободата и човековите права не можат да се постигнат преку бомби. Само меѓународното право ги почитува“, рече тој.

„Мора да избегнеме понатамошна ескалација. Таквиот пат им се заканува на Блискиот Исток, Европа и пошироко.“