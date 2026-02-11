Антивладините демонстранти синоќа се судрија со полицијата во главниот град на Албанија, Тирана, додека илјадници се собраа барајќи оставка од заменик-премиерот Белинда Балуку поради наводна корупција. Демонстрантите фрлаа молотови коктели врз владина зграда, а полицијата одговори со водени топови во најновата низа насилни протести што претставуваат закана за стабилноста на долгото владеење на премиерот Еди Рама, кое започна во 2013 година.

Политичките тензии ескалираа од декември откако специјалното обвинителство ја обвини заменичката на Рама, Белинда Балуку, за наводно мешање во јавни тендери за големи инфраструктурни проекти и фаворизирање на одредени компании, обвиненија што Балуку ги негира.

Илјадници луѓе на главниот плоштад во Тирана носеа знамиња и транспаренти и скандираа „Рама оди си дома, оваа корумпирана влада треба да поднесе оставка“. Специјалната полиција во опрема за немири ја заштитуваше владината зграда.

Специјалното обвинителство, задолжено за борба против корупцијата и организираниот криминал, побара од парламентот да го укине имунитетот на Балуку оваа недела за да се овозможи нејзино апсење.

Не е јасно кога се очекува парламентот, каде што владејачката партија на Рама има мнозинство, да гласа или дали воопшто ќе гласа.