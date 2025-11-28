Украинските антикорупциски институции денес извршија претрес во домот на во шефот на кабинетот на Володимир Зеленски, Андриј Јермак, објави Политико.

Националното биро за борба против корупција (НАБУ) и Специјалното антикорупциско обвинителство (САП) соопштија преку „Фејсбук“ дека спроведуваат „истражни дејства“ во просториите на шефот на Кабинетот на претседателот. Од таму нагласија дека акцијата е дел од тековна истрага и најавија дополнителни информации.

Овој месец украински пратеници и граѓански организации побараа Зеленски да го отпушти Јермак поради скандал вреден 100 милиони долари во енергетскиот сектор, што го истражува НАБУ. Во аферата е инволвиран и бизнис-партнер близок до претседателот, кој ја напуштил земјата и се сомничи дека бил организатор на коруптивната шема.

Јермак на „Телеграм“ потврди дека истражителите навистина спроведуваат претрес во неговиот дом.

„Нема никакви пречки. Даден им е целосен пристап до станот, а моите адвокати се на лице место и соработуваат со службите,“ напиша тој.

Како еден од најмоќните луѓе во Украина, Јермак е до Зеленски од неговата изборна победа во 2019 година.

Летово, кабинетот на Зеленски и украинскиот парламент се обидоа да ја намалат независноста на НАБУ и САП и да ги стават под надзор на назначен државен обвинител. Потегот предизвика протести против владата, а по притисок и од ЕУ, Зеленски се повлече од планот.

Пред две недели, антикорупциските институции соопштија дека ја разбиле организираната криминална група составена од актуелни и поранешни функционери од енергетиката, познат бизнисмен, неколку министри и поранешен заменик-премиер.