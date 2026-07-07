Англија се пласираше во четвртфиналето на Светското првенство откако во драматичен натпревар ја победи репрезентацијата на еден од домаќините, Мексико со 3:2 на стадионот „Ацтека“ во Мексико сити.

Џуд Белингам постигна два гола во првото полувреме и му донесе водство на англискиот тим, а Мексико намали пред паузата со погодок на Кињонес.

Во 53. минута Англија остана со играч помалку, откако Џарел Кванса доби директен црвен картон по преглед на ВАР снимките.

И покрај тоа, Англија набрзо доби пенал, а Хари Кејн беше прецизен за 3:1. Мексико потоа доби свој пенал, кој Раул Хименез го реализираше за 3:2.

До крајот мечот од осмина финалето Мексико силно притискаше, но Англија го задржа водството и обезбеди продолжување во нокаут-фазата.

Натпреварот го следеше и одложување на почетокот поради бура со дожд и грмотевици во Мексико Сити, по што ФИФА го активираше безбедносниот протокол.

Селекторот на Англија, Томас Тухел, го опиша настапот како показател дека „овој тим никогаш не се предава“, а англиските медиуми пишуваа и за тешките услови на стадионот на надморска височина од 2.200 метри.

Во следната рунда Англија ќе игра против Норвешка, која претходно го елиминираше Бразил, а натпреварот е закажан за 11 јули во Мајами.

Капитенот на Англија, Хари Кејн, по натпреварот „го загуби гласот“ и едвај зборуваше пред камерите.