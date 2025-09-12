Ангелов: Дрисла нема ограда, секој може да влезе, веќе имаше три неуспешни обиди за потпалување

Полицијата ќе испитува дали вработени во Дрисла или пак надворешни лица имаат удел во пожарот што веќе неколку дена гори на депонијата, најави денеска директорот на Дирекцијата за заштита и спасување и шеф на Главниот штаб за управување со кризи, Стојанче Ангелов. Тој информира дека до вечерва, а најдоцна утре ќе биде затрупана со земја површината на која во моментов чади, заради што е донесена дополнителна механизација.

Во депонијата денеска има полициско присуство, а се прават и информативни разговори со вработени за да се утврди дали има вистина во наводите дека депонијата се потпалува. Ангелов вели дека менаџирањето со Дрисла е крајно непрофесионално, бидејќи ограда има само на еден дел, а речиси целата површина е незаградена и слободна за пристап на секој, што отвора можност за да се извршат и ваков тип на активности. Во изминатиот период имало уште три обиди за палење на депонијата, кои биле брзо и навремено решени.

„Се работи за површина од 85 хектари, на кои е заграден само делот кај влезот. Има камери за кои се сомневам дека функционираат, што ја прави депонијата лесно достапна за злонамерни кои можеле да го продолжат пожарот. Сега чадењето е драстично намалено и нема горење, така беше и вчера, но вечерта чадот се зголемил и имало горење што е сомнително“, вели Ангелов.

Тој информира дека поднел пријава до МВР, по која во моментов постапуваат полициски службеници кои треба да утврдат причини за запалувањето и дали некој од вработените учествува во овие активности или се тоа лица од надвор. Полицијата ќе биде присутна и во околината на депонијата во следните денови.

Ангелов вели дека лошото менаџирање на Дрисла се гледа и во загрижувачката состојба со исцедокот, кој слева и во моментов има направено езеро колку едно фудбалско игралиште со длабочина од 1,5 метри.

„Непознато е дали и колку се загадени подземните води, но очигледно е дека проблемот е голем и треба да се решава“, вели Ангелов.

Објаснува дека делот каде што е пожарот е во моментов делумно затрупан со помош на механизација, но заради тенсиот простор за движење на машините не може поефикасно да се работи. Ангелов информира дека на терен е присутна и тешка механизација на Гранит, а доколку не завршат до утре ќе побараат помош и од Бехтел и Енка.