сре, 15 октомври, 2025

Ангела Василевска е новата претседателка на УСС УКИМ

Мандатот на новоизбраната претседателка започнува на 1 ноември

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

фото: Мета.мк
Ангела Василевска е новата претседателка на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. таа беше избрана вчера, на втората седница на УСС УКИМ.
Василевска е студентка на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), трета година на студискиот смер Примена на информациски технологии.
Мандатот на новоизбраната претседателка, заедно со мандатот на новиот состав на делегати, официјално започнува на 1 ноември.

Василевска ќе го замени досегашниот претседател Александар Николовски кој на чело на Собранието беше две години.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Една година откако премиерот помпезно ги најави, ваучерите за електронски уреди одложени за по изборите

Речиси една година по големата владина најава дека секој студент ќе добие ваучер за набавка на електронски уред во вредност од 250 евра, младите...
Повеќе
Македонија

Вселување во студентски дом во Македонија трае повеќе од 12 часа, реагира УСС УКИМ

Универзитетското студентско собрание на УКИМ изрази загриженост поради неповолните услови и слабата организација на процесот на вселување во студентските домови. Најголеми проблеми се забележани во...
Повеќе

Најнови

Македонија

Мицкоски и Фон дер Лајен се сретнаа зад затворени врати

На само три дена пред локалните избори во Македонија, во рамки на својата балканска турнеја, претседателката на Европската комисија (ЕК) Урсула фон дер Лајен се сретна со премиерот Христијан Мицкоски, зад...
Повеќе
Македонија

Директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс, во посета на АНБ

Во просториите на Агенцијата за национална безбедност (АНБ), денеска се одржала средба помеѓу директорот Бојан Христовски и директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс. Како што информираат во АНБ,...
Повеќе
Македонија

Вирален аудио материјал со сексуална и коруптивна содржина се поврзува со Фатмир Дехари

На социјалните мрежи во општина Кичево кружат прислушувани материјали, во кои што се слуша глас за кој се вели дека е на градоначалникот на општината, Фатмир Дехари, со експлицитна, сексуална, коруптивна содржина, со...
Повеќе
Македонија

Уставниот суд ја отфрли иницијативата на Левица за Упатството на АВМУ

Уставниот суд на Република Северна Македонија не поведе постапка по иницијативата на политичката партија Левица за поништување на Упатството за радиодифузерите за локалните избори 2025 година донесено од Агенцијата за аудио...
Повеќе

Мицкоски и Фон дер Лајен се сретнаа зад затворени врати

На само три дена пред локалните избори во Македонија, во рамки на својата балканска турнеја, претседателката на Европската комисија (ЕК) Урсула фон дер Лајен се сретна со премиерот Христијан...

Директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс, во посета на АНБ

Вирален аудио материјал со сексуална и коруптивна содржина се поврзува со Фатмир Дехари

Уставниот суд ја отфрли иницијативата на Левица за Упатството на АВМУ

Во Струга се руши спомен-куќата на писателот Владо Малески, авторот на македонската химна

МЕПСО доби грант од Француската агенција за развој од 600.000 евра за модернизација на мрежата

Филипче: За една година власта направи долг од 1,86 милијарди евра

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Мицкоски и Фон дер Лајен се сретнаа зад затворени врати

Директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс, во посета на АНБ

Вирален аудио материјал со сексуална и коруптивна содржина се поврзува со Фатмир Дехари