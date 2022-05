Андреа два пати се извини за инцидентот со знамето, МРТ ќе одлучува дали да ја повлече

Македонската претставничка на Евровизија, Андреа Коевска, која вчера го фрли државното знаме, два пати се извини на јавноста откако нејзината постапка предизвика бурни рекации на социјалните мрежи.

🇲🇰 UPDATE: An apology video by Andrea has already been spread by MRT this evening, where she says that “reporters asked to take a pic without the flag” and “she didn’t mean to insult her nation.”https://t.co/lvlF437X7u pic.twitter.com/tbnp9KuYJQ

— ESC Discord (@ESCdiscord) May 8, 2022