За пет месеци реализацијата на капиталните расходи изнесува 38,35 отсто – покажуваат најновите податоци од Министерството за финансии. Токму кај Министерството за финансии-функции на држава, од каде се „инјектираат“ пари за јавни инвестиции на централно и на локално ниво, остварувањето изнесува симболични 6,36 отсто, пишува Порталб. Дел од ресорите со повисоки буџети за капитални инвестиции не реализираа ниту една третина од планот, додека пак неколку министерства прикажаа остварување повисоко од 50 отсто, пренесува Порталб.

„Рангирање“ – кои ресори колку пари потрошија за капитални расходи

Министерството за финансии од каде што се инјектираат пари за капитални расходи и на централно но и на локално ниво, на крајот од мај прикажува реализација од незначителни само 6,36 отсто од планираните средства на годишно ниво. Конкретно овој ресор, според сегашните буџетски планови, по основ на капитални расходи располага со 37.820.000 евра а од нив , за пет месеци се потрошени само 2.405.066 евра. Министерството за култура пак за пет месеци испорачало реализација на капиталните расходи од 9,7 отсто.

Министерството за одбрана кое според сегашниот Буџет има на располагање скоро 150.000.000 евра за капитални расходи , на крајот од мај реализирало само 25,43 отсто од годишниот план или 37.655.000 евра. Министерството за внатрешни работи за пет месеци по основ на капитални инвестиции потрошило 10.203.000 евра што претставува реализација од 39,06 отсто. И Министерството за животна средина кое годинава, според сегашниот буџетски план, доби дури 67.600.000 евра, на крајот од мај потрошило само 16.581.000 или 24,53 отсто од планираните средствата.