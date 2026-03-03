За две децении, колку што постојат извршителите, од граѓаните, компаниите и од државата присилно се наплатени повеќе од 2,22 милијарди евра. Сумираните податоци за 2025 г. покажуваат пад на наплатата на долговите во однос на 2024 г. или реализација од околу 44 отсто на барањата за присилна наплата, пишува Порталб. Кај граѓаните на годишно ниво има пораст на должничката сума која била наплатена преку извршители

Компаниите се најголеми должници и доверители, од граѓаните присилно наплатени 50,8 милиони евра

Преку извршители во 2025 година биле присилно наплатени 137.368.058 евра што претставува реализација на 43,63 отсто од примените барања за наплата – покажуваат податоците од новиот Извештај за работата на извршителите во 2025 година. Во однос на 2024 г. присилно наплатената сума е намалена за 23.300.000 евра. Најголем дел од средствата, или скоро 63.500.000 евра се наплатени од „правни лица“, следуваат граѓаните од кои извршителите наплатиле 50.866.200 евра, а на трето место е државата од која присилно се наплатени речиси 24.082.300 евра.

Во 2025 година е наплатен историски највисокиот износ од граѓаните – должници, за првпат надминувајќи 50.000.000 евра. Конкретно, споредбената анализа на податоците што ја направи „Порталб“ покажува дека само за една година, во 2025 г. во однос на 2024 г., присилно наплатената сума е зголемена за речиси 4 милиони евра. Кај компаниите и државата, на годишно ниво има пад на износот на наплатени средства.

Правните лица односно фирмите се рангирани како „најголеми должници“, но и како најголеми доверители. Лани компаниите преку извршителите присилно наплатиле над 105.000.000 евра. Од друга страна пак физичките лица, односно граѓаните како доверители наплатиле нешто повеќе од 31.170.000 евра, додека пак, државата во улога на доверител, присилно наплатила нецели 2.500.000 евра.

Во период од 20 години, или од почетокот на формирање на извршителите до крајот на 2025 година биле наплатени 2.220.801.014 евра. Податоците од Комората на извршители покажуваат дека најголемите износи се наплатени во 2017 година, повеќе од 166.000.000 евра, 2024 година над 160.600.000 евра и во 2023 година кога биле наплатени повеќе од 159.700.000 евра.

Според подрачјата кои ги покриваат извршителите, лани најголема сума од скоро 70.000.000 евра била наплатена во Скопје, следува подрачјето на Основен суд Битола и Основен суд Ресен со наплатени скоро 10.700.000 евра, а на трето место е подрачјето на судовите во Велес, Гевгелија, Кавадарци и Неготино со наплатени 9.755.000 евра.

На подрачјето на основните судови во Гостивар и Кичево, извршителите наплатиле скоро 8.303.000 евра, а само на подрачјето на Основен суд Тетово, за една година, извршителите во име не доверителите наплатиле 6.115.500 евра.

Само лани фирмите адресирале дури 160.971 барања за присилната наплата, од нив 10.257 се барања за извршување од страна на банките а 45.219 барања за присилна наплата се дојдени од комуналните претпријатија. Изминатиов период повторно се актуализираше темата за извршителите со најавата за законски измени кои треба да донесат дигитализација и зголемување на ефикасноста на извршната постапка. Дел од синдикатите веќе ги испорачаа критиките дека треба да се посегне по законски измени за намалување на трошоците што ги плаќа должникот.