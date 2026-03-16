Приватните пензиски фондови, осигурителните компании и банкарите – остануваат најголеми финансиери на државата. Заемите што ѝ ги дале на Владата по основ на државни хартии од вредност се „бројат“ во неколку милијарди евра. На крајот на февруари годинава долгот на државата по основ на државни хартии од вредност изнесувал 4.310.000.000 евра, со тенденција на континуиран пораст во изминатиот период, пишува Порталб. Дури 52,3 отсто од заемите од домашните кредитори се со рок на доспевање од 15 години

За само 5 години, долгот кон домашните кредитори речиси дуплиран

Банките, пензиските фондови, осигурителни друштва и другите пазарни играчи и годинава ќе бидат извор за „домашни пари“. Новите податоци од Министерството за финансии покажуваат дека на крајот на февруари годинава, долгот кон домашните кредитори достигна 4.310.000.000 евра. Според пресметката на „Порталб“, во однос на истиот месец лани, задолженоста на државата преку хартии од вредност е зголемена за дури 572.500.000 евра и во овој едногодишен период долгот се зголемува секој месец, во континуитет. Само во првите два месеца од оваа година, задолженоста на државата на домашен терен е зголемена за 34.000.000 евра.

Иако задолжувањата на „домашен терен“ главно се објаснуваат со операцијата „нов заем за да се врати стар“, податоците покажуваат дека сепак се создава и нов долг. Само за 4 години, од јануари 2022 година до јануари годинава, долгот кон домашните финансиери е зголемен за 1.874.000.000 евра. Во 2022 година вредноста на издадените хартии од вредност била 2.402.200.000 евра, денеска сумата се доближи до 4.300.000.000 евра.

Податоците покажуваа дека пензиските фондови се најголемите кредитори на државата со нешто повеќе од 2.000.000.000 евра или со удел од 47,17 отсто, а зад нив се комерцијалните банки кои имаа купено државни хартии од вредност во износ повисок од 1.500.000.000 евра или со учевство од 35,53 отсто.

Повеќе од половина од заемите од домашните кредитори, или 2.255.000.000 евра се преку државни обврзници со рок на доспевање од 15 години, 22,68 отсто од заемот е со рок на доспевање од 1 година, а 7,42 отсто отпаѓаат на заем со рочност од 3 години. Од Владата најавуваат дека годинава ќе продолжи трендот на заеми со долг рок.

Со цел ефикасно управување со јавниот долг, Министерството за финансии на среден рок ќе ја следи и можноста за евентуална предвремена отплата на дел од долгот, односно постигнување поповолна рочна, валутна и каматна структура на долгот – се наведува во Фискалната стратегија.

Годинава за отплата на домашно задолжување ќе потрошиме 323.636.400 евра додека кон странство треба да вратиме скоро 1.000.000.000 евра. Од годинашниот Буџет, 6 отсто завршуваат за отплата само на камати по основ на заеми. Годинава, според буџетските проекции Јавниот долг ќе изнесува 62 отсто, иако во ревидираната Стратегија за управување со јавен долг 2026-2028 се нотира ниво од 60 отсто.

За да се задржи нивото на јавниот долг во одржливи рамки, без притоа да се наруши фискалната одржливост, се утврдува лимитот на вкупниот јавен долг на среден и долг рок кој не треба да го надмине нивото од 60 отсто од БДП – се наведува во документот.

Ланската 2025 заврши со јавен долг на ниво од 59,6 отсто од БДП. Годинава во апсолутен износ тој ќе се доближи до 11.000.000.000 евра. Според новите проекции на Светска банка годинава Јавниот долг ќе достигне 62,9 отсто од БДП.