Американските власти открија уште повеќе од еден милион документи потенцијално поврзани со покојниот педофил Џефри Епштајн, кои планираат да ги објават во наредните денови и недели, велат официјални лица. ФБИ и федералните обвинители во Њујорк го информираа Министерството за правда за откритието.

„Имаме адвокати кои работат деноноќно за да ги разгледаат и направат законски потребните измени за заштита на жртвите, и ќе ги објавиме документите што е можно поскоро“, соопшти Министерството за правда во средата.

Одделот изјави дека може да потрае уште неколку недели пред да бидат објавени сите досиеја. Министерството за правда е под лупа откако не ги објави сите досиеја на Епштајн до 19 декември, рокот пропишан според новиот закон.

Агенцијата изјави дека ќе продолжи целосно да се придржува до федералниот закон и упатствата на претседателот Трамп за објавување на досиејата.

Во соопштението не е наведено како ФБИ и американскиот обвинител за Јужниот округ на Њујорк дошле до дополнителниот материјал. Епштајн се соочувал со обвиненија за сексуална трговија со малолетници во државата кога починал чекајќи судење во затвор во Њујорк.

Веста доаѓа откако Министерството за правда објави илјадници документи – некои од нив многу редактирани – поврзани со нивните истраги за Епштајн.

Министерството ги објавува документите во серии, а високи функционери изјавија дека стотици илјади документи сè уште треба да бидат објавени.

Документите беа објавени откако Конгресот го усвои Законот за транспарентност на досиејата на Епштајн – потпишан од американскиот претседател Доналд Трамп – со кој ѝ се наложи на агенцијата да ги сподели сите документи со јавноста, а воедно да ги заштити идентитетите на жртвите.

Многу од објавените документи, кои вклучуваат видеа, фотографии, е-пошта и истражни документи, имаат многу редактирања, вклучувајќи ги и имињата на луѓето што ФБИ ги наведува како можни соучесници во случајот Епштајн.

Министерството за правда се соочи со критики од пратениците од двете страни на алијансата поради бројот на редактирања, што законот го дозволува само за заштита на идентитетот на жртвите и активните кривични истраги.

Во објава на X откако беше објавено откривањето на дополнителните документи, водечкиот демократ во Комитетот за надзор на Претставничкиот дом, конгресен панел што ја истражува сагата за Епштајн, ја обвини Белата куќа за нелегално задржување на досиејата.

„Секој ден гледаме лаги, некомпетентност, пропуштени рокови и нелегални редакции“, рече претставникот Роберт Гарсија во соопштението.

Законот усвоен од Конгресот и потпишан минатиот месец од Трамп наведува дека имињата и информациите што можат да бидат засрамувачки или да предизвикаат штета на угледот не смеат да бидат редактирани.

Во него конкретно се бара од Министерството за правда внатрешна комуникација и меморандуми со детали за тоа кој бил под истрага и одлуките за тоа дали да се покрене обвинение, да не се покрене обвинение, да се истражи или да се одбие истрагата против Епштајн или неговите соработници.

Во документите се вклучени и е-пошта што се чини дека се разменети меѓу персоналот на ФБИ во 2019 година, во кои се споменуваат 10 можни соучесници на Епштајн. Во е-поштата се вели дека на шестмина од групата им биле доставени судски покани. Меѓу нив беа три во Флорида, еден во Бостон, еден во Њујорк и еден во Конектикат. Можните соучесници во злосторствата на Епштајн се главен фокус за неговите жртви и за неколку пратеници кои побараа поголема транспарентност од Министерството за правда.

Претходните објавувања на документи за Епштајн вклучуваа откритија што одекнаа преку Атлантикот.

Питер Манделсон беше отпуштен од функцијата амбасадор на Велика Британија во САД откако се појавија детали за неговото пријателство со осудениот педофил.

Лорд Манделсон во писмо до персоналот напиша дека длабоко жали за околностите на неговото заминување од британската амбасада во Вашингтон. Тој рече дека амбасадорството било привилегија и продолжил да се чувствува крајно ужасно поради поврзаноста со Епштајн пред дваесет години и тешката положба на неговите жртви.

Во октомври, Ендру Маунтбатен-Виндзор ја изгуби својата титула принц и беше замолен да ја напушти својата вила во Виндзор, Ројал Лоџ, по продолженото испитување на неговите врски со Епштајн.