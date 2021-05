Американскиот државен секретар Ентони Блинкен денеска јавно преку Твитер објави дека на поранешниот албански премиер и претседател Сали Бериша му е забранет влез во САД. Блинкен како причина за прогласување на персона нон-грата на Бериша ги наведува коруптивните постапки во минатото и поткопувањето на демократијата во Албанија.

„Коруптивните постапки на поранешниот претседател на Албанија Сали Бериша ја поткопаа демократијата во Албанија. Јавно ги прогласувам Сали Бериша и членовите на неговото потесно семејство како неподобни за влез во САД“, напиша државниот секретар на САД на Твитер.

Former President of Albania Sali Berisha’s corrupt acts undermined democracy in Albania. I am publicly designating Berisha and his immediate family members as ineligible for entry into the United States. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Albania.

