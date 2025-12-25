Белата куќа им нареди на американските воени сили во следните два месеца да се посветат на спроведување блокада на венецуелската нафта, изјави за Ројтерс анонимен американски функционер.

Според функционерот, иако воените операции остануваат како опција, приоритет е користење економски притисок преку спроведување санкции со цел да се постигне исходот што го посакува Белата куќа. Американскиот претседател Доналд Трамп јавно не ги прецизираше своите цели во однос на Венецуела, но, според претходни информации на Ројтерс, вршел притисок врз венецуелскиот претседател Николас Мадуро. Во понеделникот Трамп изјави дека би било „паметно“ Мадуро да се повлече од власта.

Функционерот наведе дека досегашните мерки создале огромен притисок врз венецуелската влада и дека постои можност до крајот на јануари земјата да се соочи со сериозна економска катастрофа доколку не прифати значајни отстапки кон САД.

Американската администрација ја обвинува Венецуела дека учествува во шверц на дрога кон САД. Во изминатиот период, американските сили напаѓаа бродови за кои тврдат дека превезувале дрога, потези што предизвикаа критики од повеќе држави поради вонсудски убиства. Трамп во неколку наврати се закани и со напади врз инфраструктура поврзана со трговијата со дрога, а одобрил и тајни операции на ЦИА насочени кон венецуелската власт.

Овој месец американската крајбрежна стража пресретна два танкера во Карипското Море со венецуелска нафта. Според Ројтерс, таа се подготвува и за трета заплена на санкциониран брод со име „Бела-1“, по неуспешен обид во неделата.

Иако не беа дадени детали што точно значи воените сили да се фокусираат „речиси исклучиво“ на спроведување блокада, познато е дека Пентагон има огромно присуство во Карибите, со повеќе од 15.000 војници.

Во вторникот САД им соопштија на Обединетите нации дека ќе ги спроведуваат санкциите „до максимален степен“ со цел да го лишат Мадуро од финансиски ресурси. Претходно овој месец, Трамп нареди блокада на сите санкционирани нафтени танкери што влегуваат или излегуваат од Венецуела. Експерти на Обединетите нации во средата ја осудија блокадата, оценувајќи дека таквата употреба на сила се смета за незаконска вооружена агресија.