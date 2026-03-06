Резолуцијата, насочена кон ограничување на можностите на претседателот Доналд Трамп да води војна во Иран, не успеа во американскиот Сенат. Мерката за воени овластувања беше отфрлена со 53-47 гласа, главно со партиско гласање. Таа ќе ја запреше воената акција на САД во Иран без одобрение од Конгресот.

Демократите тврдат дека Трамп го тргнал Конгресот настрана и понудил променливи причини за војната. Повеќето републиканци ја блокираа резолуцијата, но некои рекоа дека би можеле да го променат курсот ако војната се прошири во наредните недели.

САД и Израел започнаа со напади врз Иран во саботата. Исламската република одговори со напади врз Израел и сојузничките држави на САД во Заливот.

Бидејќи немаше јасен отстапување на повидок, министерот за одбрана Пит Хегсет рече дека војната може да трае осум недели – речиси двојно повеќе од времетраењето што го спомена Трамп за време на викендот.

Демократскиот сенатор Џон Фетерман од Пенсилванија се спротивстави на мерката, додека републиканскиот сенатор Ранд Пол од Кентаки гласаше за неа.

Инаку, сите други гласаа по партиски линии.

Сенаторката Сузан Колинс, умерена републиканка од Мејн, гласаше против мерката, велејќи потоа дека усвојувањето на законот би испратило погрешна порака до Иран и американските трупи.

„Во овој момент, обезбедувањето недвосмислена поддршка на нашите војници е од клучно значење, како и континуираните консултации на администрацијата со Конгресот“, рече таа.

Лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шумер, пред да гласа за мерката, рече: „Дали стоите зад американскиот народ кој е исцрпен од вечните војни на Блискиот Исток или стоите зад Доналд Трамп и Пит Хегсет додека нè туркаат со главата напред во уште една војна?“

Законодавството ќе оди на гласање во четврток во Претставничкиот дом, каде што се соочува со тешка задача.

Иако претседателот има широки овластувања да започне воена акција без формално објавување на војна, Конгресот мора да биде известен во рок од 48 часа од почетокот на непријателствата.

Државниот секретар Марко Рубио тврдеше дека администрацијата на Трамп го исполнила тој услов.

Врвните конгресни лидери беа известени пред да започнат првичните напади, а Трамп го информираше Конгресот во писмо во понеделник, дури и кога тврдеше дека тоа не е потребно.

Трамп претходно нареди воени операции без одобрение од Конгресот, како што се нападите на САД врз иранските нуклеарни постројки минатата година и заробувањето на претседателот на Венецуела, Николас Мадуро, во јануари.

„За почеток, ниедна претседателска администрација никогаш не го прифатила Законот за воени овластувања како уставен – ниту републиканските претседатели, ниту демократските претседатели“, рече Рубио, поранешен сенатор.