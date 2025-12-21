Извештаите на американските разузнавачки служби продолжуваат да предупредуваат дека рускиот претседател Владимир Путин не се откажал од своите цели за освојување на цела Украина и враќање на делови од Европа што ѝ припаѓале на поранешната советска империја, изјавија шест извори запознаени со американските разузнавачки служби, дури и додека преговарачите бараат крај на војната што би ја оставило Русија со многу помалку територија.

Извештаите претставуваат сосема поинаква слика од онаа што ја насликаа американскиот претседател Доналд Трамп и неговите мировни преговарачи за Украина, кои рекоа дека Путин сака да го заврши конфликтот. Најновиот од извештаите датира од крајот на септември, според еден од изворите.

Разузнавачките служби, исто така, се спротивставуваат на негирањата на рускиот лидер дека тој е закана за Европа.

Наодите на САД се конзистентни откако Путин ја започна својата целосна инвазија во 2022 година. Тие во голема мера се совпаѓаат со ставовите на европските лидери и шпионски агенции дека тој ја посакува цела Украина и териториите на поранешните држави на советскиот блок, вклучително и членовите на НАТО алијансата, според изворите.

„Разузнавањата отсекогаш биле дека Путин сака повеќе“, изјави Мајк Квигли, демократски член на Комитетот за разузнавање на Претставничкиот дом, во интервју за Ројтерс. „Европејците се убедени во тоа. Полјаците се апсолутно убедени во тоа. Балтичките земји мислат дека се први.“

Русија контролира околу 20% од територијата на Украина, вклучувајќи го најголемиот дел од Луганск и Донецк, покраините што го сочинуваат индустриското срце на Донбас, делови од покраините Запорожје и Херсон и Крим, стратешкиот полуостров на Црното Море.

Путин тврди дека Крим и сите четири покраини ѝ припаѓаат на Русија. Трамп врши притисок врз Киев да ги повлече своите сили од малиот дел од Донецк што го контролираат како дел од предложениот мировен договор, според два извори запознаени со ова прашање, барање што украинскиот претседател Володимир Зеленски и повеќето Украинци го отфрлаат.

„Тимот на претседателот постигна огромен напредок во однос на завршувањето на војната“ и Трамп изјави дека мировниот договор „е поблиску од кога било досега“, рече функционер на Белата куќа без да се осврне на разузнавачките извештаи.

Во објава на X во саботата, директорката на Националното разузнавање, Тулси Габард, рече дека разузнавачките службеници ги информирале пратениците дека „Русија се стреми да избегне поголема војна со Европа“ и дека перформансите на нејзините трупи во Украина покажуваат дека во моментов нема капацитет да ја освои „цела Украина, а камоли Европа“.

Преговарачите на Трамп – неговиот зет Џаред Кушнер и Стив Виткоф – со недели преговараат за мировниот план од 20 точки со украински, руски и европски претставници. Иако американските претставници велат дека постигнале напредок, остануваат големи разлики во врска со прашањата за територијата.

Кушнер и Виткоф се состанаа во петокот со украинските преговарачи во Мајами и требаше да одржат разговори со руски претставници овој викенд, изјави официјален претставник на Белата куќа.

Американските, украинските и европските преговарачи постигнаа широк консензус во понеделникот на разговорите во Берлин за она што четири европски дипломати и двата извори запознаени со ова прашање го нарекоа робусни гаранции поддржани од САД за безбедноста на Украина од идна руска агресија.

Еден извор и еден дипломат изјавија дека тие гаранции зависат од тоа дали Зеленски ќе се согласи да отстапи територија на Русија. Но, други дипломати изјавија дека тоа не е случај и дека алтернативите сè уште се разгледуваат, бидејќи Зеленски ја исклучил можноста за отстапување територија.

Дипломатите изјавија дека гаранциите, кои ќе стапат на сила по потпишувањето на мировниот договор, бараат распоредување претежно европски безбедносни сили во соседните земји и во Украина, подалеку од фронтовските линии, за да помогнат во одбивањето на секој иден руски напад.

Војската на Украина ќе биде ограничена на 800.000, рече изворот. Но, неколку дипломати изјавија дека Русија бара понизок лимит на кој Американците се отворени.

САД ќе обезбедат разузнавачка и друга поддршка, а пакетот ќе биде ратификуван од американскиот Сенат, рекоа тие. Според два извори запознаени со разговорите, планот на Вашингтон би вклучувал и воздушни патроли над Украина поддржани од САД.