Дискусиите во кои учествуваат американски, руски и украински претставници во Абу Даби, се најновиот чекор во обидите на администрацијата на Трамп да протурка мировен договор за прекин на конфликтот во Украина, пренесува Гардијан.

Секретарот на американската армија, Ден Дрискол, се сретна со руска делегација во понеделник вечерта во емиратот во Персискиот Залив, а разговорите продолжија и во вторник. „Разговорите одат добро и ние остануваме оптимисти. Секретарот Дрискол е тесно синхронизиран со Белата куќа… додека напредуваат овие разговори“, изјави неговиот портпарол за Ројтерс.

Се очекуваше и шефот на военото разузнавање на Украина, Кирило Буданов, да учествува во разговорите, објави „Фајненшл тајмс“, иако не беше јасно дали ќе има директни разговори со претставниците на Москва или одделни билатерални разговори со Дрискол.

Ниту пак беше веднаш јасно кој беше во руската делегација. „Немам што да кажам. Ги следиме медиумските извештаи“, изјави портпаролот на Владимир Путин, Дмитриј Песков, за руските државни медиуми.

Средбите доаѓаат по разговорите во Швајцарија во неделата, кога американските и украинските претставници го преработија нацрт-планот на САД за прекин на војната во Украина. Москва сè уште не ја одобрила најновата верзија на планот и веројатно нема да прифати многу од украинските ревизии.

Рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, во вторникот изјави дека секој изменет мировен план ќе мора да го одразува „духот и буквата“ на она што Доналд Трамп и Путин го дискутираа на нивниот самит во Алјаска во август.

Европските лидери се борат да останат вклучени во процесот, додека американските претставници ја преземаат водечката улога. Финскиот претседател, Александар Стаб, кој се појави како еден од главните соговорници на Трамп меѓу европските лидери во последните месеци, во вторникот изјави дека наредните денови ќе бидат одлучувачки во обидите за наоѓање мировен договор, откако разговараше по телефон со украинскиот претседател, Володимир Зеленски, и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте.

„Зеленски даде преглед на најновата ситуација. Иднината на Украина е на Украина да одлучи, а европската безбедност е на Европа да одлучи“, напиша Стаб на X.

Зеленски во вторникот разговараше и со британскиот премиер, Кир Стармер, додека францускиот претседател, Емануел Макрон, предупреди против мировен договор што би претставувал „капитулација“ за Украина.

„Она што беше ставено на маса ни дава идеја што би било прифатливо за Русите. Дали тоа значи дека тоа е она што мора да го прифатат Украинците и Европејците? Одговорот е не“, рече Макрон.

Планот на САД првично беше составен од 28 точки и се базираше на разговори меѓу претставникот на Трамп, Стив Виткоф, и помошникот на Кремљ, Кирил Дмитриев, наводно со придонес од шефот на Советот за безбедност на Украина, Рустем Умеров.

Предлогот би вклучувал Украина да отстапи територија окупирана од Русија и други области за кои се очекувало доброволно да се предаде. Исто така, би поставил ограничувања на големината на украинската армија и би им дал на сите учесници во конфликтот амнестија за воени злосторства.

Дрискол, кој е универзитетски пријател на американскиот потпретседател, Џ.Д. Венс, и неодамна презеде водечка улога во преговорите за Украина, отпатува во Киев за да го информира Зеленски за планот и да побара од него да го потпише во рок од неколку дена. Притисокот, во комбинација со протекувањето на планот, ги изненади украинските и европските претставници. Зеленски во петокот изјави дека земјата се соочува со еден од најтешките моменти во својата историја и е принудена да избере помеѓу „губење на нашето достоинство или губење на клучен сојузник“.

Потоа Дрискол ги информираше амбасадорите на НАТО за планот во Киев. Едно присутно лице рече дека тоа бил „кошмарен состанок“ и дека европските амбасадори биле шокирани од содржината и тонот на изјавата на Дрискол.

Потоа Вашингтон се повлече од своите ултиматуми и рече дека планот од 28 точки е почетна точка за дискусија.

„Чувствителните прашања, најделикатните точки, ќе ги разговарам со претседателот Трамп“, рече Зеленски во понеделник вечерта, поздравувајќи го напредокот во планот. Сепак, и покрај целиот оптимизам на Дрискол, Кремљ покажа мал интерес за компромис околу своите максималистички цели во конфликтот.

Додека мировните преговори се сопнуваат, Москва продолжува со своите ноќни напади врз украинските градови. Руските сили испукаа 22 ракети и 464 беспилотни летала кон Украина преку ноќ, првенствено врз цели во и околу Киев, според Зеленски.

Тој рече дека Кремљ не смее да чувствува дека е способен да ја добие војната додека разговорите продолжуваат. „Она што е најважно сега е сите партнери да се движат кон дипломатија заедно, преку заеднички напори. Притисокот врз Русија мора да даде резултати“, рече тој.

Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, рече дека седум лица се убиени во ноќниот напад врз градот.