Американските компании што градат системи за вештачка интелигенција гласно се жалат дека нивните кинески конкуренти неправедно ја копираат нивната технологија и ги молат службениците да преземат нешто во врска со тоа.

На 10 јуни, Антропик испрати писмо до сенаторите Тим Скот и Елизабет Ворен, обвинувајќи го кинескиот технолошки гигант Алибаба за тајно копирање на неговите технологии за вештачка интелигенција користејќи техника наречена дестилација.

Како и другите кинески компании, Алибаба ги искористила технологиите на Антропик преку десетици илјади неовластени сметки, според писмото, кое го виде „Њујорк тајмс“. Потоа ги користела податоците што ги собрала за да ги обучи сопствените системи за вештачка интелигенција. Антропик ги замолил пратениците, кои го водат сенатскиот комитет што требаше да одржи расправа за вештачката интелигенција, да истражат начини за ограничување на дестилацијата на Кина.

„Овие напади со дестилација се спроведуваат незаконски, систематски и на индустриско ниво за да се соберат американските способности за вештачка интелигенција низ граничните лаборатории и да се препакуваат како свои“, им рече Антропик на двајцата сенатори, осврнувајќи се на компаниите на границата на развојот на вештачката интелигенција.

Експертите велат дека Кина заостанува зад САД во развојот на вештачката интелигенција за само шест месеци. Anthropic и други американски компании тврдат дека без помош од дестилацијата, Кина би била многу подалеку зад себе, што би можело да влијае на главните употреби на вештачката интелигенција, како што се планирањето на бизнисот, истражувањето на лекови, масовниот надзор и военото оружје.

Нивните жалби имаат нова итност сега кога кинескиот стартап Z.ai објави модел на вештачка интелигенција, GLM-5.2, кој е речиси исто толку моќен како и врвните американски системи. Им конкурира кога се користи за сајбер безбедност, област што американските компании за вештачка интелигенција и администрацијата на Трамп ја издвоија како витално важна за геополитиката.

Но, што точно е дестилација и дали кинеските компании се единствените што ја прават? Еве едно објаснување.

Дали дестилацијата е нов концепт?

Воопшто не. Дестилацијата е вообичаена во технолошката индустрија повеќе од една деценија. Мал тим истражувачи на Google првпат ја разви техниката на почетокот на 2010-тите како начин за градење поефикасни системи со вештачка интелигенција.

Преку дестилација, истражувачите можат да собираат податоци од особено моќен систем и да ги користат тие податоци за да изградат систем што може да работи на поевтин хардвер.

Првиот модел на вештачка интелигенција во суштина му покажува на вториот модел како да се однесува, рече Џефри Хинтон, поранешен истражувач на Google кој помогна во развојот на техниката. „Замислете го едниот модел како наставник, а другиот како ученик“, рече тој.

Дестилацијата е начин да ја копирате сопствената вештачка интелигенција?

Точно. Но, некои компании користеа дестилација за да имитираат технологии изградени од други лаборатории за вештачка интелигенција. Тие често го копираа однесувањето на технологиите со отворен код – системи што секој може да ги користи, модифицира и копира бесплатно и во голема мера без ограничувања.

Тоа е она што лабораториите се надеваат дека ќе го охрабрат кога ги отвораат своите системи со отворен код. Идејата е дека сите имаат корист затоа што вештачката интелигенција се развива побрзо.

Кога дестилацијата е проблем?

Anthropic, OpenAI и другите лаборатории за вештачка интелигенција се нервираат кога компаниите користат дестилација за да го имитираат однесувањето на нивните сопственички системи – технологии што не се со отворен код. Ова се обично нивните најмоќни системи.

Anthropic и OpenAI не дозволуваат дестилација за нивните водечки системи според нивните услови за користење. Но, дестилирањето на овие системи е сè уште вообичаено.

Во април, додека сведочеше на федерално судење во Оукленд, Калифорнија, Елон Маск ја призна практиката во неговата компанија за вештачка интелигенција, xAI. Кога еден адвокат праша дали xAI некогаш дестилирала технологија од OpenAI, г-дин Маск одговори: „Општо земено, компаниите за вештачка интелигенција дестилираат други компании за вештачка интелигенција“.

Дали тоа е нелегално?

Тоа не е јасно, рече Сара Тишлер, партнер во адвокатската канцеларија Бек Рид Рајден, специјализирана за судски спорови поврзани со трговски тајни.

Некои правни експерти тврдат дека практиката го крши Законот за заштита на трговските тајни, закон од 2016 година што им овозможува на бизнисите да тужат за кражба на трговски тајни, но судовите не одлучиле експлицитно за тоа.

Законот за авторски права не мора нужно да се применува бидејќи дестилацијата е обид да се копира однесувањето на системот, наспроти копирањето на текстот дословно.

Дали Кинезите прават нешто слично?

Исто така, не е сосема јасно што прават кинеските компании. Тие веројатно ги дестилирале сопственичките модели на сличен начин како што направиле американските компании како xAI.

Сепак, кинеските напори за дестилација предизвикаа многу поголема загриженост кај Anthropic, OpenAI и другите американски компании.

Пред околу 18 месеци, кинескиот стартап DeepSeek ја шокираше Силиконската долина кога покажа дека може да изгради ефикасна вештачка интелигенција многу попристапно од многу од неговите американски колеги. OpenAI наскоро го обвини DeepSeek за дестилирање на неговите технологии.

Во февруари, Anthropic го обвини DeepSeek и уште два кинески стартапи за неправилно собирање големи количини на податоци од неговите системи. Anthropic рече дека стартапите користеле околу 24.000 сметки за да генерираат над 16 милиони разговори со нивниот четбот Claude, кои би можеле да се користат за учење вештини на нивните сопствени четботови.

Како Антропик го знае ова?

Антропик внимателно следи како луѓето ги користат своите системи. Одредено повторено однесување, рече компанијата, покажа дека сметките поврзани со Кина собирале податоци од нејзините сопственички модели.

Антропик тврдеше дека разни кинески компании користеле мрежа од сметки за да добијат пристап до нивните системи. Секоја кинеска компанија, рече Антропик, ги користи овие податоци за да помогне во обуката на сопствените технологии.

Може ли Антропик да го спречи ова?

Антропик, ОпенАИ и Гугл споделуваат информации што сите можат да ги користат за борба против оваа практика, рекоа тие. Но, може да биде тешко да се запре. Ако Антропик затвори премногу сметки, може да заврши со забрана за легитимни корисници.

Дури и ако американскиот закон ја забрани нелегалната дестилација, рече г-ѓа Тишлер, најверојатно ќе има мал ефект врз однесувањето во Кина.

„Толку многу од ова однесување се случува надвор од Соединетите Држави“, забележа таа. „Би било многу тешко да се реши тоа преку американски суд.“

(„Тајмс“ ги тужеше „ОпенАИ“ и „Мајкрософт“ во 2023 година, тврдејќи дека е извршена повреда на авторските права на новинската содржина поврзана со системите за вештачка интелигенција. Двете компании ги негираа тие тврдења.)