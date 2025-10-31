пет, 31 октомври, 2025

Американскиот Сенат гласаше за отфрлање на царините на Трамп за повеќе од 100 земји

Четири републиканци се здружија со сите демократи за да гласаат со 51-47 за резолуција за укинување на царините што претседателот ги воведе преку извршна наредба

Американскиот Сенат вчера зазема став против глобалните царини на Доналд Трамп што влијаат на повеќе од 100 земји, гласајќи за поништување на таканаречените реципрочни царини. Четири републиканци се здружија со сите демократи за да гласаат со 51-47 за резолуција за укинување на царините што претседателот ги воведе преку извршна наредба.

Ова беше трет пат републиканците да гласаат заедно со демократите за резолуција за царини оваа недела, претходно обединувајќи се за укинување на давачките насочени кон Бразил и Канада.

Гласањето против одлуки на Трамп е реткост за републиканците во неговиот втор мандат. Но, републиканските сенатори Сузан Колинс од Мејн, Мич Меконел и Ранд Пол од Кентаки и Лиза Мурковски од Алјаска се придружија на опозициската партија.

Гласањето доаѓа во време кога Трамп ја завршува турнејата во Азија, каде што постигна договор со Кина за намалување на царините за кинеските стоки и за купување американски соја, болна точка во трговските војни.

И покрај одлуката донесена во Сенатот, Претставничкиот дом веројатно нема да преземе слични мерки. Републиканците во Претставничкиот дом претходно оваа година создадоа правило кое ќе ги блокира гласањата за резолуциите за царините.

Царинските резолуции се изразуваат несогласување со самите царини и за тоа што Трамп ги пречекорува своите овластувања кога ги донесува и го заобиколува Конгресот. Сенаторот Тим ​​Кејн, демократ од Вирџинија, им рече на новинарите дека симболичното делување на опозиција треба да го привлече вниманието на претседателот.

„Во првиот мандат на Трамп научив дека претседателот реагира на вакви работи. Кога ќе види дека републиканците почнуваат да гласаат против неговите политики, дури и во мал број, тоа остава впечаток врз него и често може да го натера да го промени своето однесување“, рече Кејн.

