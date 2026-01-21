„Инвестициите на Данска во американски државни обврзници, како и самата Данска, се ирелевантни“, изјави американскиот министер за финансии Скот Бесент пред новинарите во Давос, пренесува Гардијан.

Трговијата „продај ја Америка“ беше во полн ек во вторник откако претседателот Доналд Трамп и европските лидери ги ескалираа тензиите околу Гренланд. Американските акции и цени на обврзниците паднаа, предизвикувајќи скок на приносите.

Ова доаѓа во време кога заканите на Трамп да воведе тарифи од 10% за осум европски земји како дел од неговиот обид да го преземе Гренланд ги вознемирија пазарите. Даноците ќе стапат во сила на 1 февруари, рече Трамп, а подоцна ќе се зголемат на 25%.

Сепак, европските удели во американските државни обврзници се сметаат за потенцијална контрамерка. Данскиот пензиски оператор AkademikerPension во вторник соопшти дека продава 100 милиони долари во американски државни обврзници. Одлуката е донесена од „лошите [американски] владини финансии“, рече Андерс Шелде, раководител на инвестициите на AkademikerPension.

Кога Бесент беше прашан колку е загрижен за тоа што европските инвеститори ќе се повлечат од државните обврзници, Бесент на прес-конференција на Светскиот економски форум рече: „Инвестицијата на Данска во американски државни обврзници, како и самата Данска, е ирелевантна.“

„Тоа е помалку од 100 милиони долари. Тие продаваат државни обврзници со години, воопшто не сум загрижен.“ Бесент додаде дека САД имале „рекордни странски инвестиции“ во своите државни обврзници. Тој посочи дека распродажбата на јапонските обврзници по објавувањето на предвремени избори во островската држава „се прелеала на други пазари“.

„Идејата дека Европејците ќе продаваат американски средства дојде од еден аналитичар во Дојче Банк“, рече Бесент, која потоа беше засилена од „лажните вести“.

Во белешката од 18 јануари се наведува дека „САД имаат една клучна слабост: се потпираат на другите да ги платат своите сметки преку големи надворешни дефицити“. Во тоа време, европските земји држеа 8 трилиони долари американски обврзници и акции.

„Во средина каде што геоекономската стабилност на западната алијанса е егзистенцијално нарушена, не е јасно зошто Европејците би биле толку спремни да ја играат оваа улога“, рече Џорџ Саравелос, глобален раководител на истражувањето на девизните валути во германската банка.

Тој додаде: „Данските пензиски фондови беа едни од првите што репатрираа пари и ја намалија својата изложеност на долари во ова време минатата година. Со оглед на тоа што изложеноста на долари е сè уште многу висока низ цела Европа, случувањата во последните неколку дена имаат потенцијал дополнително да го поттикнат ребалансирањето на доларите.“

Бесент им рече на новинарите во среда дека извршниот директор на Дојче Банк се јавил да каже дека германската банка „не стои зад тој извештај на аналитичарите“. Портпарол на Дојче Банк изјави за CNBC дека компанијата генерално не коментира за „потенцијалната комуникација меѓу банката и владините претставници“. „Како прашање на долгогодишна политика, Дојче Банк Рисрч е независен во својата работа, затоа ставовите изразени во поединечните истражувачки белешки не мора нужно да го претставуваат ставот на менаџментот на банката“, рече портпаролот.

Фон Дер Лаен вели дека Европа треба да престане да биде претпазлива откако американскиот секретар за финансии ја нарече Данска „ирелевантна“

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, повтори дека „иднината на Гренланд е само на Гренландците да одлучат“, предупредувајќи дека Европа треба да „ги трансформира начините на кои размислуваме и дејствуваме“ за да се справи со предизвиците што ги поставува брзо менувачкиот светски поредок.

Таа рече дека Европа треба да сфати дека „сега живееме во свет дефиниран од сурова моќ“, додавајќи дека „во овој сè понезаконски свет, на Европа ѝ се потребни сопствени лостови на моќ“ и да ја напушти својата „традиционална претпазливост“ за да ја изгради својата економска моќ и да стане понезависна.

Зборувајќи на пленарната сесија на Европскиот парламент во Стразбур, фон дер Лајен, исто така, ги повтори клучните реченици од нејзиниот говор во Давос вчера, предупредувајќи дека заканата на САД за царини врз партнерите од ЕУ поради Гренланд би можела да ги доведе односите во „опасна спирала надолу“ и „само да ги охрабри токму противниците што двајцата сме толку посветени да ги држиме подалеку од стратешкиот пејзаж“.

„Гренланд не е само територија во клучен регион на светската мапа, а земјиштето богато со критични суровини, стратешка база на новите глобални поморски патишта. Сето ова е, но пред сè, Гренланд е дом на слободен и суверен народ. Тоа е нација со свој суверенитет и право на територијален интегритет, а иднината на Гренланд е само за Гренландците да одлучат“, рече таа.

Фон дер Лајен, исто така, рече дека „поважно е од кога било да продолжиме да се фокусираме на Украина“, продолжувајќи ја поддршката на блокот за земјата разорена од војна.