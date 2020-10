Претседателот на САД, Доналд Трамп преку социјалните мрежи потврди дека тој и неговата сопруга Меланија се позитивни на корона вирус.

„Вечерва, првата дама и јас бевме тестирани за ковид-19 и сме позитивни. Веднаш ќе започнеме процес на карантин и закрепнување. Заедно ќе го поминеме ова” објави Трамп на својот Твитер профил.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

