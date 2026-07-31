Американскиот претседател Доналд Трамп рече дека разговорите во Каиро меѓу посредниците и лидерите на Хамас доведоа до фазен договор за разоружување во Газа, но официјален претставник на Хамас го опиша договорот како нацрт, а американските власти рекоа дека Израел е скептичен дека милитантната палестинска група ќе го предаде оружјето.

„Денес, Одборот на мирот постигна историски договор за целосно разоружување на Хамас и сите други вооружени групи во Газа“, рече Трамп во објавата на социјалните мрежи, додавајќи дека разоружувањето ќе дојде во фази. „Ова е монументален чекор кон траен мир и безбедност.

Договорот беше критичен чекор кон Газа да биде управувана од нова палестинска влада која тесно ќе соработува со таканаречениот Одбор на мирот, рече Трамп.

„Во исто време, Израел ќе ја има безбедноста што ја заслужува, со тоа што Газа повеќе нема да се користи како база за терористички напади“, додаде тој.

Амбасадата на Израел во Вашингтон не одговори веднаш на барањето за коментар за најавата на Трамп.

Извор од Хамас изјави за Ројтерс дека нацрт-договорот предвидува дека тешкото оружје ќе се складира и чува само под контрола на палестинската администрација, а оружјето не може да се пренесе во Израел.

„Нема да преземеме никакви активности во врска со разоружувањето пред повлекувањето на Израел од Појасот“, изјави Гази Хамад, член на преговарачкиот тим на Хамас, за Ал Џезира.

Американски официјален претставник во четвртокот им рече на новинарите дека Израел е многу скептичен дека Хамас ќе се разоружа.

„Многу сме уверени дека ќе се придржуваат до тоа“, додаде американскиот официјален претставник. „Ако не го сторат тоа, очигледно претседателот Трамп би бил многу, многу разочаран.

Имаше и прашања за тоа колку долго ќе трае процесот. Официјален одбор на мирот даде проценка од 200 до 320 дена, но американски официјален претставник ја намали таа временска рамка.

Израелски функционер, кој одби да биде анонимен, рече пред објавувањето на Трамп, Израел го отфрлил предлогот.

„Израел бара целосно разоружување на Хамас, вклучително и отстранување на оружјето од Газа и целосна демилитаризација на Појасот како предуслов за каков било процес“, изјави официјален претставник претходно во четвртокот.

„Документот од 15 точки за кој станува збор не дава задоволителен одговор на овие барања и Израел ги пренесе своите приговори.

Претходно, во израелските напади загинаа најмалку шест Палестинци во Газа, вклучително и две деца, соопштија медицинските лица.

Лидерите на Хамас одржаа разговори со посредници од Египет, Катар и Турција за втората фаза од планот на Трамп за Газа, како што им беше претставен од неговиот Одбор за мир.

Трамп го формираше одборот за да го надгледува планот за ставање крај на израелската војна во Газа и обнова на опустошената територија. Тој назначи членови на одборот со себе за претседател и минатата година рече дека одборот ќе го надгледува привременото управување со Газа.

„Пред нас е Газа обновена, управувана од Палестинци и во мир со Израел, политички хоризонт за значајно решавање на израелскиот палестински конфликт“, рече Николај Младенов, претставник на Одборот за мир на Трамп за Газа, во изјавата по функцијата на претседателот.