Кога претседателот Трамп, кој беше во конфликт, во петокот побара Министерството за правда да ги истражи врските меѓу Џефри Епштајн и истакнати демократи, на американската државна обвинителка, Пам Бонди, не ѝ требаше долго време да објави кој ќе биде задолжен, пренесува Њујорк Тајмс.

Таа прогласи дека раководител на таа експлицитно политичка задача е Џеј Клејтон, сојузник на Трамп, кој го надгледува канцеларијата на американскиот обвинител во Менхетен и кого Бонди го нарече „еден од најспособните и најдоверливите обвинители во земјата“.

Клејтон е корпоративен адвокат со долгогодишно искуство, кој не бил обвинител пред да ја преземе канцеларијата на Менхетен во април. До петок, тој главно успеваше да ги избегне политичките директиви што ги ставија другите канцеларии на американските обвинители во ситуации кои се движат од непријатни до неодржливи.

Сега, неговиот одговор на експлозивната наредба од Трамп ќе помогне да се одреди иднината на канцеларијата на обвинителот, некогаш дефинирана со нејзината независност од Вашингтон.

Сајрус Р. Венс Џуниор, поранешниот окружен обвинител на Менхетен, кој го истражуваше Трамп и кој го познава Клејтон со години, го нарече „паметен, сериозен, почитуван независен адвокат кој нема да се стави ниту себеси ниту канцеларијата во ризик за да му угоди на претседателот“.

Следните месеци ќе го стават тој предлог на тест.

Клејтон, кој беше претседател на Комисијата за хартии од вредност за време на првиот мандат на Трамп, досега имаше мирен мандат. Тој и неговите заменици не покренаа случаи од висок профил и немаше јавни индикации за напредок во друга политички набиена задача: директива на Министерството за правда за истрага на група финансирана од Џорџ Сорос, милијардерот донатор.

Сепак, почитувањето на Клејтон кон Вашингтон предизвика гнев кај ветераните во функцијата. Тој беше изненаден од ненадејното отпуштање на една од адвокатите на агенцијата, Морен Коми. Тој не кажа ништо јавно за тоа.

г-Во неодамнешното појавување на CNBC, прашан за гонењата на непријателите на претседателот, тој ја искористи можноста да ги критикува „престижните членови на адвокатурата“ за тоа што не ги испитале активностите на Министерството за правда под претседателот Бајден.

Портпаролот на Клејтон одби да коментира за овој напис.

Пред враќањето на Трамп во Белата куќа, партиски коментар од американски адвокат би бил необичен сам по себе. Но, претседателот фундаментално го трансформираше Министерството за правда, назначувајќи поранешни лични адвокати на највисоките редови и експлицитно наложувајќи му да ги гони неговите непријатели, вклучувајќи ја и главната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс; поранешниот специјален советник, Џек Смит; и Џејмс Б. Коми, поранешниот директор на ФБИ – татко на Морен Коми.

Во петокот, Трамп се бореше да се справи со најновото поглавје од тврдоглавиот скандал поттикнат од неговиот однос со Епштајн, осрамотениот финансиер, откако законодавците објавија кеш од е-поштата на Епштајн во кои претседателот често се споменуваше.

Трамп побара Министерството за правда да ја истражи „вмешаноста и односот“ на Епштајн со поранешниот претседател Бил Клинтон; поранешниот секретар за финансии Лари Самерс; Рид Хофман, демократски донатор; JPMorgan Chase; „и многу други луѓе и институции“.

Иако објавувањето на е-поштата предизвика срам кај некои од оние што ги таргетираше Трамп, не беа објавени никакви докази за злосторства.

Поранешните федерални обвинители во Менхетен, Јужниот округ на Њујорк, рекоа дека клучното прашање ќе биде дали Клејтон ќе ја сфати објавата на Трамп на социјалните мрежи како наредба и колку слобода ќе им даде на помошниците на американските обвинители да ги следат доказите каде и да водат.

Клејтон можеби ќе треба да се осврне и на личните конфликти: Хофман е поранешен клиент.

Стивен Пејкин, адвокат од Њујорк, кој беше ко-директор за спроведување на законот на Клејтон во Комисијата за хартии од вредност, рече дека ако постои основа за понатамошна истрага за прашања поврзани со Епштајн, „очигледно има смисла канцеларијата што го водеше гонењето“ да го стори тоа.

Мими Рока, поранешна ветеранска обвинителка од Јужниот округ и поранешна демократска окружна обвинителка во Вестчестер, јавно го критикуваше Клејтон затоа што не протестираше против отпуштањето на Коми.

Таа во петокот изјави дека „каде што има новооткриени докази, во ред е да се погледнат новите докази за да се види дали има нешто вредно за истрага. Она што не е во ред е избирање цели пред дури и да се погледнат доказите“.

Во 2019 година, Јужниот округ го обвини Епштајн за водење операција за трговија со луѓе. Тој беше пронајден обесен во неговата затворска ќелија на Менхетен во август 2019 година додека чекаше судење; неговата смрт беше прогласена за самоубиство.

Не е јасно како Клејтон ќе се справи со наредбата на Бонди за повторно разгледување на случајот. Тој би можел да побара од член на неговиот раководен тим да ги разгледа минатите истраги на канцеларијата за Епштајн и неговата блиска соработничка, Гислен Максвел. Тоа би бил помалку агресивен пристап, бидејќи можеби не мора да вклучува користење на обични обвинители или преземање нови истражни чекори.

Клејтон би можел да ја додели работата и на единицата за јавна корупција што претходно ги истражуваше Епштајн и Максвел, или на друга единица. Со тоа би можело да се ризикува можноста за оставки ако обвинителите сметаат дека се принудени да бидат во конфликт со нивните етички обврски.