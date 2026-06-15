Американскиот алтертнативен поп музичар и интернет личност Оливер Три беше меѓу шесте лица кои загинаа кога хеликоптерот со кој патуваше се судри со друг хеликоптер во Бразил, пренесува Би-Би-Си.

32-годишниот музичар бил на светска турнеја кога несреќата се случила над Рио де Жанеиро во неделата. Еден од хеликоптерите потоа паднал на паркингот на продажен салон, запалувајќи околу 20 возила.

Снимките објавени од бразилските медиуми покажуваат како еден од хеликоптерите паѓа од небото, како и пламен и густ чад што се издига од местото на несреќата. Властите велат дека истрагата за причината за судирот е во тек.

Воената противпожарна служба на државата Рио де Жанеиро соопшти дека била повикана на местото на несреќата околу 09:00 часот по локално време (12:00 часот по Гринич).

Се верува дека аргентинскиот креатор на содржини Гаспар Прим Дијаз – познат и како Гаспи – исто така бил во еден од хеликоптерите, според Асошиејтед Прес.

Другите патници во списокот на хеликоптерите биле Лукас Брито Чавес, Лукас Вињале и пилотот Александар Соуза. Во списокот на екипажот за вториот авион е наведен само пилотот, Чарлс Марсилак.

Три – роден како Оливер Три Никел во Санта Круз, Калифорнија во 1993 година – првпат се здоби со слава во 2016 година откако стана вирален на социјалните мрежи.

Со неговата препознатлива фризура во форма на чашка, тој беше познат по хитовите како „Life Goes On“, „Miss You“ и „Alien Boy“.

Три штотуку започна светска турнеја, со неговиот најнов концерт во Сао Паоло, Бразил, на 6 јуни. Следно требаше да настапи во Лисабон, Португалија, на 1 јули, а требаше да настапи во Глазгов, Манчестер и Лондон во септември.

Јутјуберот КСИ, кој соработуваше со него на песната „Voices“, му оддаде емотивна почит.

Во објава споделена на X, судијата на „Britain’s Got Talent“ KSI напиша: „Не можам да верувам дека всушност морам да го пишувам ова. Имаш 32 години. Сè уште требаше да бидеш тука. Сè уште имаше толку многу живот да живееш. Толку многу музика да создаваш. Толку многу содржина да создаваш.

„Легенда си и секогаш ќе бидеш легенда. Сè уште не се чувствуваш вистински. Навистина ми е лошо. Те сакам брате.“

Ѕвездата на „Jackass“, Стив-О, чие вистинско име е Стивен Гловер, исто така му оддаде почит на починатиот пејач преку интернет, споделувајќи фотографија од нив двајца заедно.

„Имав неверојатна среќа што станав пријател со Оливер Три“, напиша тој.

„Тој редовно ме проверуваше и ми кажуваше дека се грижи за тоа како сум.“ „Толку одлична личност… Ќе ми недостига.“

Три беше номиниран за наградата Брит во 2024 година за неговата песна „Miss You“, заедно со германскиот продуцент Робин Шулц.

Во 2020 година, тој го сруши Гинисовиот рекорд за изградба на најголемиот тротинет со висина од 0,16 метри и должина од 3,13 метри.