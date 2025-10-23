Американскиот државен секретар Рубио го предупреди Израел да не го анектира Западниот Брег

Американскиот државен секретар, Марко Рубио, во средата го предупреди Израел да не го анектира Западниот Брег, нарекувајќи го прелиминарното гласање на пратениците за проширување на суверенитетот во окупираната област и порастот на насилството меѓу доселениците таму закана за мирот.

Предлогот за примена на израелскиот закон на окупираниот Западен Брег, потег еквивалентен на анексијата на земјиштето што Палестинците го сакаат за држава, доби прелиминарно одобрение од израелскиот парламент во средата, едвај една недела откако Доналд Трамп го протурка договорот со цел да се стави крај на двегодишната израелска офанзива во Газа.

Потезите за анектирање беа потенцијално заканувачки за мировниот договор, им рече Рубио на новинарите.

„Во овој момент, тоа е нешто што ние мислиме дека може да биде контрапродуктивно“.

Иако на предлогот сè уште му се потребни неколку рунди на одобрување за да стане закон, неговото прелиминарно усвојување го засрами Бенјамин Нетанјаху, кој претходно ги повика пратениците да го одложат неговото презентирање за време на посетата на американскиот потпретседател Џ.Д. Венс – обид за зачувување на кревкото примирје во Газа. Вашингтон постојано повторува дека секоја анексија на Западниот Брег би преминала црвена линија.

„Нема да дозволам Израел да го анектира Западниот Брег“, изјави Доналд Трамп пред новинарите во Белата куќа во септември. „Тоа нема да се случи“.

„Мислам дека претседателот јасно стави до знаење дека тоа не е нешто што можеме да го поддржиме во моментов“, рече Рубио за анексијата додека се качуваше во својот авион за посета на Израел.

Ави Маоз, член на крајно десничарската партија Ноам, изјави: „Дојде време да се примени суверенитетот“, инсистирајќи дека Израелците имаат должност да „се населат на земјата Израел“.

Некои во администрацијата на Трамп претходно ја поддржаа целта на Израел за анексија на Западниот Брег. Но, расположението се промени бидејќи неколку арапски и исламски држави – чија поддршка Вашингтон бара да помогне во финансирањето и екипирањето на повоените сили за стабилизација во Газа – изразија силно противење на секој потег за проширување на израелскиот суверенитет на окупираните палестински територии.

Израел го окупира Западниот Брег од 1967 година, кога беше заземен од Јордан во шестдневната војна. Оттогаш, последователните влади се обидоа трајно да ја зацврстат израелската контрола врз земјата, делумно со прогласување на делови од територијата за државно земјиште, што спречува приватна палестинска сопственост.

Од нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година, кој ја предизвика израелската офанзива во Газа, крајно десничарската влада на земјата – најекстремната во нејзината историја – ги забрза напорите за анексија на Западниот Брег, одобрувајќи десетици нови населби низ окупираните палестински територии во невидена експанзија.

Во август, Израел одобри долгоодложуван проект за населување кој ефикасно би го одвоил окупираниот Западен Брег од Источен Ерусалим, преполовувајќи ја територијата и дополнително поткопувајќи ги надежите за одржлива палестинска држава.

Изградбата во таканаречената област Е1 е во застој повеќе од две децении поради меѓународното противење, но комитет на Министерството за одбрана даде зелено светло за 3.400 домови. Министерката за финансии од крајна десница, Безалел Смотрих, која живее во населбата Кедумим на Западниот Брег, која се смета за нелегална според меѓународното право, ги објави плановите во лето, велејќи дека самата идеја за палестинска држава се брише.

Заедно со политичките потези кон анексија на палестинска територија, насилството на доселениците врз Палестинците нагло се интензивираше откако започна војната во Газа.

Според ОН, повеќе од 1.000 Палестинци се убиени од страна на израелските сили или доселеници на окупираниот Западен Брег од 7 октомври 2023 година, додека илјадници други се насилно раселени поради напади на доселеници, ограничувања на движење и уривање на домови.

ОН известува дека во првата половина од 2025 година имало 757 напади на доселеници што резултирале со жртви или материјална штета, што е зголемување од 13% во споредба со истиот период минатата година.