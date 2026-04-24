Војник од американските специјални сили вклучен во воената операција во која беше заробен Николас Мадуро, е уапсен откако наводно се обложувал на отстранување на поранешниот лидер на Венецуела пред информациите да бидат јавно достапни, пренесува Форбс.

Министерството за правда на САД (DOJ) го обвини Ганон Кен Ван Дајк откако наводно извршил тргување на Полимаркет, платформа со крипто-системи, врз основа на класифицирани информации.

„Тоа е јасно тргување со инсајдери и е нелегално според федералниот закон“, изјавија претставници на Министерството за правда.

Ван Дајк, активен војник во американската армија стационирана во Форт Браг во Северна Каролина, освои повеќе од 409.000 долари како резултат на неговите облози.

Американските сили ги заробија Мадуро и неговата сопруга Силија Флорес од нивниот комплекс во Каракас во драматична ноќна рација на 3 јануари и ги доведоа во Њујорк за да се соочат со обвинувања за прекршоци поврзани со оружје и дрога, што тие ги негираат.

Ван Дајк наводно се обложувал на времето и исходот од операцијата, позната како Операција „Апсолутна решителност“, „сè за да оствари профит“, соопшти Министерството за правда во четврток.

Министерството за правда тврди дека на или околу 26 декември 2025 година, Ван Дајк создал сметка на Полимаркет и почнал да тргува на пазарите поврзани со Мадуро и Венецуела. Тој е обвинет дека се обложувал на повеќе од 33.000 долари (24.500 фунти) додека поседувал класифицирани информации што не се јавни за Операцијата „Апсолутна решителност“.

Во соопштение објавено на социјалните медиуми во четврток, Полимаркет изјави: „Кога идентификувавме корисник кој тргува со класифицирани владини информации, го упативме прашањето до Министерството за правда и соработувавме во нивната истрага.“

Компанијата додаде: „Тргувањето со инсајдери нема место на Полимаркет. Денешното апсење е доказ дека системот функционира.“

Ван Дајк е обвинет за незаконска употреба на доверливи владини информации за лична корист, кражба на нејавни владини информации, измама со стоки, измама со електронски жици и вршење незаконска парична трансакција, според обвинението објавено во четврток.

„На нашите мажи и жени во униформа им се доверуваат класифицирани информации за да ја исполнат својата мисија што е можно побезбедно и поефикасно и им е забрането да ги користат овие високо чувствителни информации за лична финансиска корист“, рече вршителот на должноста државен обвинител на САД, Тод Бланш.

„Широкиот пристап до пазарите за предвидување е релативно нов феномен, но федералните закони што ги штитат информациите за национална безбедност целосно се применуваат.“

Американскиот обвинител Џеј Клејтон за Јужниот округ на Њујорк, каде што ќе продолжи случајот, додаде дека пазарите за предвидување „не се рај за користење на злоупотребени доверливи или класифицирани информации за лична корист“.

Претставници на Министерството за правда изјавија дека како војник, Ван Дајк потпишал договори за неоткривање информации во кои ветил дека „никогаш нема да открива, објавува или писмено, со зборови, однесување или на друг начин… какви било класифицирани или чувствителни информации“ поврзани со воени операции“.

Федералните обвинители тврдат дека почнувајќи од 8 декември 2025 година до најмалку 6 јануари 2026 година, Ван Дајк бил вклучен во планирањето и извршувањето на операцијата „Апсолутна решителност“ и имал пристап до чувствителни, нејавни, класифицирани информации за таа операција.

Комисијата за тргување со стоковни фјучерси (CFTC), независна федерална агенција на САД, соопшти дека поднела и жалба против Ван Дајк, обвинувајќи го за вклучување во тргување со инсајдери.

Запрашан за наводното обложување за време на неповрзан настан во четврток, американскиот претседател Доналд Трамп рече дека не слушнал за тоа, но ќе го испита.

Кога беше прашан за загриженоста дека пазарите на предвидувања би можеле да доведат до тргување со инсајдери, претседателот рече дека „не е задоволен од ништо од тоа“.

„Целиот свет, за жал, стана еден вид казино, и гледате што се случува низ целиот свет, во Европа и на секое место, тие прават овие обложувања“, рече тој. „Никогаш не бев многу наклонет кон тоа.“