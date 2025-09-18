Американски судија за имиграција нареди депортација на палестинскиот активист Махмуд Калил

Судија за имиграција во САД нареди депортација на пропалестинскиот активист Махмуд Калил во Алжир или Сирија, поради тврдења дека изоставил информации од апликацијата за зелена карта, пренесува Би-Би-Си.

Судијата Џами Команс, со седиште во Луизијана, кажа дека Калил „намерно погрешно ги претставувал материјалните факти со единствена цел да го заобиколи процесот на имиграција“.

Во изјава до Американската унија за граѓански слободи, Калил кажал: „Не е изненадување што администрацијата на Трамп продолжува да ми се одмаздува поради моето остварување на слободата на говор“.

Калил, постојан жител на САД од палестинско потекло, беше истакната личност за време на протестите за војната во Газа во 2024 година на Универзитетот Колумбија, каде што студираше.

Адвокатите на Калил, 30, изјавија дека ќе поднесат жалба против одлуката и додадоа дека остануваат во сила посебни наредби на федералниот суд кои ѝ забрануваат на владата да го депортира или притвора.

Во март, претставници на Службата за имиграција и царинска контрола (ICE) го приведоа Калил како дел од репресијата на администрацијата на Трамп врз универзитетите за кои тврдат дека не успеале да се справат со антисемитизмот.

Калил, роден во Сирија и државјанин на Алжир, беше задржан во имиграциски центар во Луизијана три месеци пред федералниот судија да пресуди дека тој не претставува ниту ризик од бегство ниту закана за неговата заедница. На 20 јуни, судијата пресуди дека г-дин Калил мора да биде ослободен.

Додека беше притворен, сопругата на Калил, државјанка на САД, го роди нивниот син. Во март, американската влада, исто така, го обвини Калил дека изоставил детали за неговите претходни здруженија во имиграциската документација, вклучително и членството во Унвра – агенцијата на ОН што работи со Палестинците – и „континуираното вработување“ во Британската амбасада во Бејрут.

Одговарајќи на неодамнешната одлука, Калил додаде: „Кога нивниот прв обид да ме депортираат беше пред неуспех, тие прибегнаа кон измислување неосновани и смешни обвинувања во обид да ме замолчат затоа што зборувам и цврсто застанувам на страната на Палестина, барајќи крај на тековниот геноцид.“

Во јуни, адвокатите на Калил поднесоа барање за 20 милиони долари (14,7 милиони фунти) отштета, наведувајќи лажно затворање, злонамерно гонење и оцрнување како антисемит.

Трамп постојано тврди дека пропалестинските активисти, вклучувајќи го и Калил, го поддржуваат Хамас, група прогласена за терористичка организација од страна на САД. Претседателот тврди дека овие демонстранти треба да бидат депортирани и го нарече апсењето на г-дин Калил „првото од многуте што дојдоа“.

Улогата на Калил во протестите во Колумбија во 2024 година го стави во центарот на вниманието на јавноста. На првите линии на преговорите, тој играше улога во посредувањето помеѓу универзитетските претставници и активистите и студентите кои присуствуваа на протестите.

Активистите што го поддржуваат Израел го обвинија Халил дека е лидер на „Одвојување на апартхејдот“ на Универзитетот Колумбија (Cuad), студентска група која, меѓу другото, бараше универзитетот да се откаже од своите финансиски врски со Израел и прекин на огнот во Газа.

Халил негираше дека ја водел групата, изјавувајќи за „Асошиејтед Прес“ (АП) дека служел само како портпарол на демонстрантите и како посредник со универзитетот.