Американски судија го спречи Трамп да го укине правниот статус за Венецуелците и Хаиќаните

Федерален судија во Сан Франциско пресуди дека администрацијата на претседателот Доналд Трамп го прекршилe федералниот закон со тоа што покренала постапка за укинување на привремената заштита од депортација за повеќе од 1 милион Венецуелци и Хаиќани кои живеат во Соединетите Американски Држави, пренесува Ројтерс.

Окружниот судија на САД, Едвард Чен, изјави дека министерката за внатрешна безбедност Кристи Ноем немала овластување да ја прекине програмата, позната како Привремен заштитен статус или TPS, а одлуката за тоа била мотивирана од расизам против венецуелскиот и хаитскиот народ.

„Нема докази за какво било разумно донесување одлуки“ зад заклучокот на секретарката Ноем дека програмата треба да се укине, напиша Чен.

Трамп го направи пресретнувањето на легалната и нелегалната имиграција централен дел од неговиот втор мандат во Белата куќа. Укинувањето на заштитата од TPS би било голем поттик за кампањата на администрацијата за депортирање милиони луѓе.

Чен во март привремено го блокираше откажувањето на статусот TPS доделен на околу 600.000 Венецуелци за време на администрацијата на демократскиот претходник на Трамп, претседателот Џо Бајден. Хаитските приматели на TPS подоцна се приклучија на случајот.

Пресудата од март беше потврдена од апелацискиот суд минатата недела, но Врховниот суд на САД ја паузираше.

Администрацијата веројатно ќе се жали на одлуката од петокот. Министерството за внатрешна безбедност на САД не одговори веднаш на барањето за коментар.

Привремен заштитен статус е достапен за луѓе чија матична земја доживеала природна катастрофа, вооружен конфликт или друг вонреден настан. Им обезбедува на подобните мигранти овластување за работа и привремена заштита од депортација.

Програмата е создадена во 1991 година и под Бајден беше проширена за да опфати околу 600.000 Венецуелци и 521.000 Хаиќани. Ноем ги поништи продолжувањата во февруари, велејќи дека тие повеќе не се оправдани.

Но, Чен во петокот се согласи со група што ги претставува корисниците на TPS дека Ноем ја донела таа одлука без претходно да се консултира со релевантните федерални агенции или да спроведе сеопфатен преглед на условите во двете земји.