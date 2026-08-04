Дваесет и пет држави ја тужеа администрацијата на Трамп поради нејзините најнови царини, нарекувајќи ги изговор за замена на увозните даноци што Врховниот суд ги укина во февруари. Соединетите Американски Држави минатиот месец воведоа двоцифрени царини за 59 земји и Европската Унија, обвинувајќи дека не направиле доволно за да го спречат увозот произведен со принудна работа. Новите царини стапија на сила токму кога истече рокот за привремените царини на кои претседателот Доналд Трамп се обрати по поразот во Врховниот суд.

„По поразот во Врховниот суд, администрацијата повторно се обидува нелегално да ги зголеми даноците за семејствата и бизнисите со нова рунда царини“, рече главната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс.

На Њујорк во тужбата објавена вчера му се придружија Аризона, Калифорнија, Колорадо, Конектикат, Делавер, Хаваи, Илиноис, Кентаки, Масачусетс, Мериленд, Мејн, Мичиген, Минесота, Невада, Њу Џерси, Ново Мексико, Северна Каролина, Орегон, Пенсилванија, Род Ајленд, Вирџинија, Вермонт, Вашингтон и Висконсин.

Трамп, кој тврди дека високите царини ќе го оживеат американското производство, минатата година ја поништи децениската политика на САД што фаворизираше пониски царини и сè послободна трговија. Повикувајќи се на Законот за меѓународни економски овластувања во вонредни ситуации од 1977 година, или IEEPA, тој воведе двоцифрени царини за увоз од речиси секоја земја, велејќи дека долгогодишниот трговски дефицит на Америка претставува национална вонредна состојба.

Но, Врховниот суд пресуди дека IEEPA не одобрила царини . Одлуката ја принуди администрацијата да испрати поврат на средства до увозниците кои ги платиле царините. Желен да ги надомести изгубените приходи, Трамп се сврте кон привремени светски царини од 10%. Но, тие истекоа на полноќ на 24 јули.

Сега тој користи потрајни царини според Член 301 од Законот за трговија од 1974 година, кој му дозволува на претседателот да воведува увозни даноци и други санкции против земјите за кои е утврдено дека се занимаваат со нефер трговски практики. Трамп го искористи Член 301 за да воведе големи царини за Кина во својот прв мандат, и тие преживеаја судски оспорувања.

Администрацијата го искористи Член 301 за да ги воведе царините за принудна работа, кои се движат од 10% до 12,5% и ги погодуваат земјите што обезбедуваат 99% од американскиот увоз.

„Соединетите Американски Држави го користат својот законски авторитет за да обезбедат елиминација на неразумни акти, политики и практики што ја оптоваруваат американската трговија“, изјави портпаролот на Белата куќа, Куш Десаи. „Неуспехот на странска земја да воведе и ефикасно да спроведе забрана за увоз на стоки произведени со принудна работа е неразумен и ја оптоварува американската трговија, вклучително и американските работници, и мора да се реши проблемот. царините според Член 301 се покажаа како правно издржлива алатка уште од првиот мандат на претседателот, а такви остануваат и сега.“