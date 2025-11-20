Американските и руските претставници тивко составија нов план за ставање крај на војната во Украина, кој ќе бара од Киев да се откаже од територијата и сериозно да ја ограничи големината на својата војска, беше објавено во среда, откако руските напади со беспилотни летала и ракети убија најмалку 25 лица во градот Тернопил, пренесува Гардијан.

Нацрт-планот, кој наводно го развиле претставникот на Доналд Трамп, Стив Виткоф, и советникот на Кремљ, Кирил Дмитриев, ќе наметне драконски мерки врз Украина што ќе ѝ дадат на Русија невидена контрола врз воениот и политичкиот суверенитет на земјата. Планот веројатно ќе се смета за предавање во Киев.

Двајцата мажи формираа важен, но неофицијален позадински канал помеѓу Москва и Вашингтон, и не беше јасно дали администрацијата на Трамп формално го поддржала планот.

Фајненшл тајмс и Ројтерс објавија дека предлогот ќе бара од Украина да се откаже од територијата што ја контролира на истокот од земјата и да ја преполови големината на својата војска, услови што украинскиот претседател, Володимир Зеленски, во минатото ги нарече неуспешни. Други услови вклучуваат ограничување на американската воена помош и категории на вооружување што ги користи украинската војска.

Постоењето на планот од 28 точки, кој се чини дека е инспириран од сличен предлог што администрацијата на Трамп го разви за да се стави крај на војната во Газа, првпат беше објавено од Axios. Белата куќа не одговори веднаш на барањето на Гардијан за повеќе детали за предлогот.

Вашингтон постојано сугерираше дека е блиску до мировен договор меѓу Русија и Украина, но предлозите не успеаја бидејќи тие ќе ѝ одобрат на Русија поголемиот дел од нејзините барања, а воедно ќе бараат од Киев да направи болни отстапки.

Во среда вечерта, американскиот државен секретар Марко Рубио се појави да одговори на извештаите за планот велејќи дека трајниот мир ќе бара „двете страни да се согласат на тешки, но неопходни отстапки“.

„Затоа ние развиваме и ќе продолжиме да развиваме список на потенцијални идеи за завршување на оваа војна врз основа на придонесите од двете страни во овој конфликт“, напиша Рубио на Икс. Протечените извештаи дојдоа откако Русија започна масовен напад во западна Украина, насочен кон неколку повеќекатници во градот Тернопил, како и енергетски објекти во Ивано-Франкивск и Лвов. Русија е вклучена во систематска кампања за уништување на цивилната енергетска инфраструктура на Украина пред зимата.

Олег Гритшин, кој живее на шестиот кат од еден од оштетените станбени блокови во Тернопил, рече дека чадот веднаш ги пресекол патиштата за евакуација, оставајќи го заробен во својот дом.

„Имаше неколку гласни експлозии. Кога се обидов да се облечам, имаше густ црн чад на влезот. Гореше“, рече тој. „Беше невозможно да се излезе, иако се обидов двапати. Прозорците во станот не беа скршени. Тропнав на вратите на соседите, но никој не се јави.“

Човекот беше спасен, а лекарите го лекуваа од висок крвен притисок. Се појави видео клип на социјалните мрежи на кој се гледа моментот кога проектилот ја погодил зградата. Министерството за внатрешни работи на Украина соопшти дека 25 лица, меѓу кои три деца, биле убиени во нападот, а уште 73 се повредени, меѓу кои 15 деца.

Сведок, Јарослав Тесљук, рече дека нападот се случил околу 5:30 часот наутро, кога повеќето луѓе спиеле. „Слушнав гласен тресок. Потоа следеше бучава од „шехиди“ и уште неколку ракети, а потоа и експлозии“, рече тој. „Почна пожар. Ми кажаа дека некои луѓе изгореле живи во своите станови бидејќи нападот се случил кога сите сè уште спиеле. Телата биле покриени. Некои веќе се однесени.“

Зеленски, кој се сретна со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во среда, во она што го опиша како обид за „оживување на преговорите“ и обезбедување „праведен мир“ за Украина, ги повика сојузниците на Киев да го интензивираат притисокот врз Русија да ја прекине нејзината речиси четиригодишна инвазија, вклучително и со обезбедување повеќе ракети за воздушна одбрана.

„Секој дрзок напад врз обичниот живот покажува дека притисокот врз Русија е недоволен“, напиша Зеленски на Икс. „Ефективните санкции и помошта за Украина можат да го променат ова.“ Потенцијалните мировни преговори во голема мера се заглавени во последните месеци како резултат на максималистичките барања на Русија. Се очекува Зеленски да се сретне со висока делегација на американски воени претставници во четврток.

Секретарот на американската армија, Даниел Дрискол, пристигна во Киев во среда за да разговара со украински претставници и „да разговара за напорите за завршување на војната“, се вели во соопштението на амбасадата на САД.

Киев и Москва не одржаа директни преговори од летото, а напорите за оживување на дипломатскиот пат во голема мера се замрзнати од последната средба меѓу Трамп и Владимир Путин во Алјаска во август.

И покрај тврдењата на Кремљ дека е отворен за разговори за завршување на војната, Москва не покажа подготвеност да ги намали своите далекусежни барања. Зеленски се наоѓа во сè потешка позиција дома и на бојното поле. Руските сили неодамна напредуваа во стратешки важниот град Покровск и напредуваат на други места по должината на фронтот, додека растечкиот скандал со корупција во енергетскиот сектор еруптираше во најсериозната политичка криза во Украина од почетокот на војната.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, во среда негираше дека е постигнат каков било значаен напредок. „Досега нема иновации во врска со ова што можат да ви бидат пријавени“, рече тој.

Руското министерство за надворешни работи, исто така, соопшти дека не е запознаено со никаков нов мировен предлог на САД. Портпаролката на Москва, Марија Захарова, изјави дека Москва не добила никаков нацрт-договор за Украина „од такво ниво“ од Вашингтон. „Доколку американската страна излезеше со предлози, тие ќе беа соопштени преку воспоставените дипломатски канали меѓу нашите две земји“, рече таа.