Американски борбени авиони беа полетани во четврток за да пресретнат повеќе руски бомбардери, борбени авиони и еден шпионски авион што беа забележани како летаат покрај брегот на Алјаска, пренесува Си-Би-Ес Њуз.

Два руски бомбардери Ту-95, два борбени авиони Су-35 и еден шпионски авион А-50 беа откриени во Зоната за идентификација на воздушната одбрана на Алјаска, објави Северноамериканската команда за воздушна одбрана во соопштението.

НОРАД соопшти дека лансирал два Ф-16, два Ф-35 и четири КЦ-135 за да ги придружуваат руските авиони додека не ја напуштат Адизајнската диференцијална зона на Алјаска.

Руските авиони не влегле во американскиот или канадскиот воздушен простор, соопшти НОРАД, кој ја опиша активноста на Русија во Адизајнската диференцијална зона на Алјаска како редовна појава што не се смета за закана.

Адизајнската диференцијална зона на Алјаска е дел од меѓународниот воздушен простор што започнува таму каде што завршува суверениот воздушен простор на САД и Канада. Според НОРАД, тоа е „дефиниран дел од меѓународниот воздушен простор што бара брза идентификација на сите авиони во интерес на националната безбедност“.

Во септември 2025 година, САД исто така испратија борбени авиони за да пресретнат руски Ту-95 и Су-35 во Алјаската ADIZ. А минатиот август, NORAD пресретна руски IL-20 COOT, извидувачки авион од времето на Студената војна, четири пати во една недела.

Во септември 2024 година, видео од 15 секунди објавено од NORAD покажа руски борбен авион како лета на само неколку метри од авион на NORAD во Алјаската ADIZ.

Во јули 2024 година, и рускиот и кинескиот бомбардер беа пресретнати од САД откако влегоа во Алјаската ADIZ. Во тоа време, американски функционер за одбрана изјави за CBS News дека ова е прв пат руски и кинески авиони некогаш заеднички да влезат во Алјаската ADIZ, и прв пат кинески бомбардери H-6 да се приближат до Алјаска.