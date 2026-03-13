Авион за полнење гориво на американските воздухопловни сили се урна во западен Ирак, соопшти американската војска, додавајќи дека инцидентот не се должи на непријателски или пријателски оган. Во соопштението од Централната команда на САД се вели дека спасувачките напори се во тек, но не се прецизира дали некој американски војник е повреден или убиен.

„Инцидентот се случил во пријателски воздушен простор за време на операцијата „Епски бес“, а спасувачките напори се во тек“, се вели во соопштението. „Два авиона беа вклучени во инцидентот. Еден од авионите се урна во западен Ирак, а вториот слета безбедно. Ова не се должи на непријателски или пријателски оган.“

Западен Ирак е ретко населена претежно пустинска област.

Во соопштението се вели дека повеќе информации ќе бидат достапни како што се развива ситуацијата и се бара трпение додека се собираат повеќе детали за да се обезбеди јасност за семејствата на војниците.

Според воздухопловните сили, екипажот обично вклучува три до четири члена на службата: пилот, копилот и оператор, лицето кое ги полни другите авиони со гориво во воздух. Некои мисии бараат и навигатори во екипажот, се вели во информативниот лист на воздухопловните сили.

Авионите можат да бидат конфигурирани и за превоз на товар и медицински пациенти.

Воздухопловните сили не кажаа која специфична мисија ја извршувале авионите вклучени во инцидентот во четвртокот.

Минатата недела, три борбени авиони Ф-15Е Страјк Игл беа соборени над Кувајт во инцидент со погрешен пријателски оган, сите шест члена на екипажот безбедно се катапултираа.