Американската војска е подготвена да го нападне Иран уште овој викенд, иако претседателот Доналд Трамп сè уште не донел конечна одлука дали ќе одобри такви акции, велат извори запознаени со ова прашање за Си-Ен-Ен. Белата куќа е информирана дека војската би можела да биде подготвена за напад до викендот, по значителното зголемување на воздушните и поморските средства на Блискиот Исток во последните денови, велат изворите. Но, еден извор предупреди дека Трамп приватно се залагал и за и против воена акција и ги анкетирал советниците и сојузниците за тоа кој е најдобриот тек на дејствување.

Високо рангираните претставници за национална безбедност на администрацијата се состанаа во средата во Собата за ситуации во Белата куќа за да разговараат за ситуацијата во Иран, рече лице запознаено со состанокот. Трамп во средата беше информиран и од специјалниот пратеник Стив Виткоф и Џаред Кушнер, зет на Трамп, за нивните индиректни разговори со Иран што се одржаа еден ден претходно. Не беше јасно дали Трамп ќе донесе одлука до викендот.

„Тој поминува многу време размислувајќи за ова“, рече еден извор.

Високи претставници за национална безбедност му кажале на претседателот Трамп дека војската е подготвена за потенцијални напади врз Иран уште во сабота, но временската рамка за каква било акција веројатно ќе се продолжи и по овој викенд, изјавија извори запознаени со дискусиите за CBS News.

Во текот на следните три дена, Пентагон привремено преместува дел од персоналот од регионот на Блискиот Исток – првенствено во Европа или назад во Соединетите Држави – пред потенцијална акција или контранапади од страна на Иран доколку САД продолжат со својата операција, според повеќе претставници.

Стандардна практика е Пентагон да преместува средства и персонал пред потенцијална воена активност на САД и не мора да сигнализира дека нападот врз Иран е неизбежен, рече еден од изворите.

Државниот секретар Марко Рубио планира да го посети израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за околу две недели за понатамошни разговори, според еден од изворите.

Иранските и американските преговарачи во вторникот разговараа три и пол часа за време во Женева, иако тие завршија без јасна резолуција. Главниот преговарач на Иран рече дека двете страни се согласиле за сет водечки принципи, иако еден американски функционер рече дека сè уште има многу детали за дискусија.

Прес-секретарката на Белата куќа, Каролин Ливит, изјави во средата дека се очекува Иран да даде повеќе детали за својата преговарачка позиција во следните неколку недели, но не сакаше да каже дали Трамп ќе се воздржи од воена акција во тој временски период. Се очекува американскиот државен секретар Марко Рубио да отпатува во Израел на 28 февруари за да се сретне со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и да го информира за разговорите со Иран, изјави функционер на Стејт департментот за Си-Ен-Ен во средата.

„Нема да поставувам рокови во име на претседателот на Соединетите Американски Држави“, рече Ливит. Таа додаде дека иако „дипломатијата е секогаш негова прва опција“, воената акција останува на маса.