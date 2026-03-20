Комисијата за уметност, избрана од претседателот Трамп, гласаше за одобрување на комеморативна златна монета од 24 карати со ликот на Трамп, отфрлајќи ја дебатата за тоа дали монетата ја нарушува американската традиција, пренесува Њујорк Тајмс.

Монетата, која треба да ја одбележи 250-годишнината од нацијата, го прикажува Трамп со тупаници притиснати на биро и намрштено лице. На задната страна од монетата е прикажан орел. Тоа е една од најмалку три монети со ликот на Трамп, вклучувајќи монета од 1 долар што ќе циркулира како валута, што ја планира администрацијата.

Комисијата за ликовни уметности на САД, која ги советува федералните агенции за прашања поврзани со дизајнот, во четврток едногласно гласаше за одобрување на дизајнот на монетата. Одобрувањето беше процедурална пречка додека администрацијата на Трамп продолжува со проектот.

Многу од основачите на Америка, вклучувајќи го и Џорџ Вашингтон, беа жестоко против преземање чекори што би ги направиле нејзините владини претставници да изгледаат како кралеви, а тоа вклучуваше и нивно прикажување на монетите на земјата. Само неколку пати во историјата луѓето биле прикажани на американската валута додека биле живи.

Потегот на администрацијата да кова официјални монети со ликот на Трамп е исто така правно агресивен. Законот од 1866 година наречен Амандман на Тајер вели: „Само портрет на починато лице може да се појави на валутата и хартиите од вредност на Соединетите Американски Држави“.

Но, администрацијата на Трамп се чини дека ги темели своите постапки делумно на аргументот дека монетата е различна од валута или хартија од вредност, и не е јасно дали некој би имал правна основа да го оспори ова прашање на суд.

Адвокатите на администрацијата, исто така, наведоа два други статути за кои велат дека му даваат на секретарот за финансии Скот Бесент овластување да кова и издава монети со ликот на Трамп. Одредба од член 5112 од Поглавје 31 од Кодексот на САД дозволува ковање златни монети со „спецификации, дизајни, варијанти, количини, апоени и натписи како што секретарот, по дискреционо право на секретарот, може да пропише од време на време“.

И Законот за редизајнирање на колекционерски монети во циркулација од 2020 година му дава на секретарот за финансии привремено овластување во 2026 година да издава монети од 1 долар „со дизајни симболични за полупетстогодишнината од Соединетите Држави“. Статутот не дефинира што се смета за „симболично“ за 250-годишнината од земјата, за што администрацијата се чини дека верува дека ѝ остава слобода да одлучи дали сликата на Трамп е таков симбол.

Во четврток, Меган Саливан, вршител на должноста шеф во канцеларијата за управување со дизајнот во Ковачницата на пари на САД, му рече на панелот дека плановите за златната монета не се дел од законодавството од 2020 година со кое се овластуваат специјални монети за прослава на годишнината.

Наместо тоа, рече таа, тие се изработуваат под овластување на Бесент.

Саливан рече дека Министерството за финансии сè уште не ја утврдило големината на монетите или колку ќе бидат вреднувани, но таа посочи дека ќе вредат стотици долари секоја. Членовите на панелот ја охрабрија да ги направи што е можно поголеми.

„Мислам дека претседателот сака големи работи“, рече Џејмс Ц. Мекрери II, потпретседател на панелот.

Никој на состанокот не зборуваше против идејата. Пред гласањето, членовите на одборот изгледаа најмногу загрижени дали на Трамп му се допаѓа дизајнот.

Трамп инсистираше да се елиминира секаков отпор во рамките на неговата администрација кон неговите планови за дизајн. Минатата година го отпушти целиот одбор на Комисијата за ликовни уметности и почна да назначува сојузници во панелот; меѓу нив беше и неговиот поранешен рецепционер.

„Дали претседателот знае за овој дизајн? Дали го погледнал?“, праша претседателот на панелот, Родни Мимс Кук Џуниор, за време на состанокот.

Саливан рече дека Трамп лично го одобрил дизајнот.

„Да, според мое разбирање, секретарот на финансии му го претставил овој дизајн, како и други, на претседателот и дека ова биле негов избор“, рече таа.

Чемберлен Харис, поранешен рецепционер на Трамп, кој сега е заменик-директор за операции во Овалната соба во Белата куќа и е член на панелот, го пофали дизајнот како отсликување на силата на Трамп. Таа рече дека претседателот бил „многу прецизен во врска со тоа што се објавува за него. Значи, очигледно, ако ќе го прикажеме, сакам тој да го видел тоа, да го разгледал тоа и да биде за споменатата слика“.

„Знам дека тоа е многу силна и многу строга слика за него“, додаде таа, „и мислам дека е соодветно да се има актуелен претседател кој претседава со земјата во текот на 250-годишнината на комеморативна монета за споменатата година“.

Саливан рече дека монетата со ликот на Трамп ќе биде произведена заедно со голем број специјални монети одобрени преку закон за прослава на 250-годишнината од нацијата.