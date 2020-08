Американската амбасадорка во земјава, Кејт Мари Брнс, упати честитки до лидерот на СДСМ, Зоран Заев, за добиениот мандат за состав на нова Влада, кој претходно му го додели претседателот на државата, Стево Пендаровски.

„Честитки до Зоран Заев за мандатот за формирање Влада на Северна Македонија. Со нетрпение чекаме да работиме со новата Влада, откако ќе биде формирана. Како нова членка на НАТО ја поддржуваме посветеноста на земјата кон демократските принципи, владеењето на правото и нејзината европска иднина“, објави Брнс на својот Твитер профил.

Congratulations to @Zoran_Zaev on the mandate to form a government in North Macedonia & we look forward to working with the new government once it is formed. As a new #NATO member we support the country’s dedication to democratic principles, the rule of law & its European future.

