Американската амбасадорка во земјава, Кејт Мари Брнс на својот Твитер профил упати честитки до премиерот Зоран Заев и до мнозинството за формирањето нова влада.

Congratulations to Prime Minister @Zoran_Zaev & the parliamentary majority on the formation of a new government in 🇲🇰. As a friend & partner, we look forward to working with @vladamk to demonstrate continual progress on EU reform goals & unwavering commitment to the rule of law.

„Честитки до премиерот Зоран Заев и до парламентарното мнозинство по повод формирањето на новата влада. Како пријател и партнер, очекувам соработка со Владата кон континуиран напредок во однос на реформските цели на ЕУ и одлучна заложба за владеење на правото“, напиша амбасадорката Брнс.

Честитки за новата влада испрати и амбасадорот на Европската Унија во заминување, Самуел Жбогар.

Congratulations to @Zoran_Zaev & members of @VladaMK on the election in Sobranie. I wish them success in delivery on ambitious reform programme, in interest of the citizens & to the benefit of MK's EU path. Unity of all stakeholders in society is needed to fast forward EU agenda

— EU Ambassador (@AmbassadorEU) August 31, 2020