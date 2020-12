Амбасадите на САД организираа хакатон за ИТ решенија за економското закрепнување по ковид-19

Од 3 до 6 декември, амбасадите на САД во Естонија, Латвија, Данска и Литванија соработуваа на онлајн 48. хакатон за иднината, имплементиран од приватните партнери Garage48 и Startup Wise Guys.

Хакатонот им овозможи на учесниците да дизајнираат апликација за мобилен телефон или друго техничко решение за решавање на комплексноста на економското закрепнување по ковид-19.

Повеќе од 600 луѓе од 70 земји и 27 држави во САД, поминаа три дена во кодирање и соработка за да ги развијат своите идеи.

„Во 2020 година, коронавирусот што го освои светот остави силен белег во економијата, менувајќи многу области засекогаш. За да се прилагодиме на новата реалност и да се појавиме посилни, мора да гледаме кон иднината за одржливи решенија што ќе ја зајакнат нашата економија на долг рок“, рече Мари Ханикат, извршен директор на Garage48.

Заменик државниот секретар на САД за економски раст, енергија и животна средина, Кит K. Крач истакна како „иновациите се камен-темелник на слободните економии ширум светот. Така ќе ја поминеме оваа пандемија и ќе излеземе посилни од другата страна“.

Congratulations to all 37 teams in the #48fortheFuture hackathon finals! You are the talented innovators who will help build a stronger post-COVID economy.

Thanks to @garage48 for their leadership along the way, to the mentors, and to our partners. You all are inspirations! https://t.co/ZuvTCQIsRr

