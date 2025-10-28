Амазон отпушта околу 14.000 корпоративни работници поради поголеми инвестиции во вештачка интелигенција

Амазон денес изјавија дека ќе отпуштат околу 14.000 корпоративни вработени, што претставува најново намалување на работните места во повеќегодишните напори на компанијата за намалување на трошоците. Во блог пост, компанијата напиша дека отпуштањата се спроведуваат за да се помогне компанијата да стане поекономична и помалку бирократска, додека се стреми да инвестира во „нашите најголеми облози“, вклучувајќи ја и генеративната вештачка интелигенција, стои во соопштението на компанијата.

„Оваа генерација на вештачка интелигенција е најтрансформативната технологија што сме ја виделе од времето на интернетот и им овозможува на компаниите да иновираат многу побрзо од кога било досега (во постојните пазарни сегменти и во сосема нови)“, напиша Бет Галети, виш потпретседател за искуство со луѓе и технологија во Амазон. „Убедени сме дека треба да бидеме поекономично организирани, со помалку слоеви и повеќе сопственост, за да дејствуваме што е можно побрзо за нашите клиенти и бизниси.“

Се очекува отпуштањата на крајот да бидат најголемите намалувања на работни места во корпорациите во историјата на Амазон. Ројтерс објави дека намалувањата би можеле да влијаат на дури 30.000 вработени.

Амазон е втор најголем приватен работодавач во земјата, со повеќе од 1,54 милиони вработени на глобално ниво на крајот од вториот квартал. Таа бројка првенствено се состои од нејзината работна сила во магацините.

Има околу 350.000 корпоративни и технолошки вработени, што значи дека 14.000 отпуштања на работни места претставуваат околу 4% од тој сегмент од нејзината работна сила.

Компанијата посочи дека ќе продолжи да отпушта вработени во наредната година, дури и додека планира да продолжи да вработува во „клучни стратешки области“.

Отпуштањата на работни места на Амазон доаѓаат во време кога компаниите од индустриите, вклучувајќи технологија, банкарство, автомобилска индустрија и малопродажба, посочија на порастот на генеративната вештачка интелигенција како сила што веројатно ќе ја промени или веќе ја промени големината на нивната работна сила.

Неколку компании посочија дека можат да вработат помалку вработени, а сепак да ги зголемат своите приходи, делумно како резултат на поголемото потпирање на вештачката интелигенција, за што веруваат дека ќе се претвори во поголема ефикасност и продуктивност.

Извршниот директор на „Амазон“, Енди Џаси, во јуни изјави дека работната сила на компанијата дополнително ќе се намали како резултат на прифаќањето на генеративната вештачка интелигенција, велејќи им на вработените дека „ќе ѝ требаат помалку луѓе што ќе работат некои од работите што се работат денес, а повеќе луѓе што ќе работат други видови работи“.

Џеси, кој го презеде кормилото од Џеф Безос во 2021 година, во последните неколку години водеше кампања за намалување на трошоците во компанијата. Амазон отпушти 27.000 вработени помеѓу 2022 и 2023 година, а намалувањето на работните места продолжи оттогаш, иако во помал обем.

Амазон го намалува бројот на вработени откако започна со масовно вработување за време на пандемијата Ковид-19, делумно за да одговори на порастот на побарувачката за е-трговија и услуги за cloud computing.

Компанијата оттогаш презеде чекори кон затворање на некои од своите непрофитабилни иницијативи, додека се обврза да инвестира околу 100 милијарди долари оваа година во развој на вештачка интелигенција. Амазон се соочува со растечки притисок да покаже дека неговите бизниси за cloud и AI не заостануваат зад конкурентите.

Во исто време, Џеси се обидува да ја преиспита корпоративната култура на Амазон и да работи како „најголемиот стартап во светот“ додека се стреми да остане конкурентен. Минатиот септември, како дел од мандатот со кој се бара од корпоративните вработени да работат во канцеларија пет дена во неделата, тој постави цел да ги израмни организациите низ Амазон до првиот квартал од оваа година.