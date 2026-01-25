Познатиот алпинист Алекс Хонолд се искачи на металната кула на врвот Тајпеј 101 и застана на врвот висок 508 метри со што стана првиот познат алпинист што кулата ја искачил соло, што значи без јажиња, заштитни мрежи или друга опрема – само неговите голи раце и вреќа со креда за да помогне во држењето.

„Неверојатно е, сигурен сум дека ќе блескам со денови, неверојатно е“, рече Хонолд на прес-конференција по завршувањето на искачувањето. „Толку долго размислуваш за тоа и замислуваш дека е можно, но потоа навистина да го направиш секогаш се чувствуваш поинаку.“

40-годишниот Хонолд е призната личност во заедницата на качувачи речиси две децении – станувајќи познат во раните 20-ти години поради успешните слободни соло искачувања на предизвикувачки рути.

Но, тој стана познато име низ целиот свет откако стана првиот човек што се искачи слободно на Ел Капитан, вертикална карпеста формација во Националниот парк Јосемити, во 2017 година – возбудливо искачување кое беше снимено во наградуваниот документарец „Слободно соло“.

Оттогаш, тој продолжи да се качува и да поставува нови рекорди. И покрај тоа што повеќе од една деценија ја имаше предвид Тајпеј 101, можноста никогаш не се материјализираше сè додека не беше објавена на Нетфликс, кој го емитуваше во живо неговото искачување. Хонолд го нарече „најголемото урбано слободно соло искачување досега“.

Искачувањето требаше да се случи во сабота наутро по локално време, но беше презакажано поради лошите временски услови. Неделата осамна сончево и ведро со сино небо и малку ветер, што му овозможи да продолжи.

„За мене, лично, најголемиот предизвик беше да останам смирен. Но, додека се искачував, се опуштав сè повеќе и повеќе, како: „О, ова е толку забавно, затоа го правам тоа.“

Тој не е првиот човек што се искачил на Тајпеј 101: францускиот алпинист Ален Робер се искачи на зградата во 2004 година, но со јажиња. Робер беше поканет да се искачи како дел од официјалното јавно отворање на зградата, но условите беа многу полоши тој ден, со дожд и силен ветер – што го направи неговото искачување долго четири часа, во споредба со еден и пол час на Хонолд.