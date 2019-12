25 години од објавувањето на безвременската “All I want for Christmas is You“ на Мараја Кери, хитот за прв пат оваа година го достигна првото место на Билборд листата.

Оваа песна со години наназад го одбележува празничниот период и ретко кој не ја знае или не ја запеал. All I want for Christmas is You e само втора празнична песна во историјата која го достигнала врвот на Билборд листата.

We did it 😭❤️🐑🎄🦋 https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 16, 2019

Мараја сними и нов спот за песната, во кој се појавуваат и нејзините деца.