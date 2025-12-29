Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, објави дека ќе започне со отстранувањето на шаторите од платото пред Народното собрание и дека на тоа место ќе биде поставено новогодишно село, додека плоштадот Никола Пашиќ ќе биде отворен за сообраќај дури по Нова година. Во текот на ноќта сите шатори што беа на патот беа отстранети, а во моментов се поставува изградба на нови куќи што ќе бидат дел од најавеното новогодишно село, пренесува Н1.

Мајсторите неофицијално потврдија дека работите ќе бидат завршени утре, па затоа отворањето на новогодишното село се очекува на 31 декември. По девет месеци, платото пред Народното собрание наскоро ќе биде достапно за сите граѓани, а поддржувачите на СНС организираа „проштална“ прослава синоќа по повод отстранувањето на шаторот.

Во самиот Пионерски парк сè уште има неколку шатори и метална ограда, додека „канцеларијата за регистрација“ што се наоѓаше кај кружниот тек е преместена.

Вучиќ рече дека пред една година верувал дека незадоволството кај студентите кои ги блокирале факултетите е резултат на незадоволството од уривањето на натстрешницата во Нови Сад и дека се обидел да ги исполни сите нивни барања и дека тие ги слушале, како што рече, „како да доаѓаат од Бога“, иако имало нелогичности.

„Колку повеќе барања исполнувавме, толку поарогантни стануваа, објаснувајќи дека нема потреба да кажуваме ништо, бидејќи сме неспособни и дека ќе ги средат работите, на сметка на други земји, за да ја соборат Србија, бидејќи во тој момент таа беше економски и политички силна, водеше суверена политика и беше дозволено да каже што мисли за конфликтот во Украина и Косово“, рече Вучиќ.

Тој исто така изјави дека ги слушал лицемерите кои го прашале зошто таканаречениот Ќациланд не е отстранет и дека навеле милион бесмислени коментари како оној дека го попречува сообраќајот.