Познатиот холивудски актер и оскаровец Сер Ентони Хопкинс свири пијано од 4 годишна возраст и вели дека бавењето со музика му било животна желба што сега ја реализира по 60 години искуство во компонирање и создавање песни- во форма на албум со класична музика изведуван со симфониски оркестар, а албумот е наречен „Life is a Dream“.

За овој албум Хопкинс вели дека воедно му било животен сон да се бави сериозно со музика. Дури си игра во изјавите со насловот велејќи дека „Животот е Сон“ што му се остварил. Во продолжение може да чуете композиција насловена „Bracken Road“ што фигурира како „сингл“ на албумот:

Албумот „Life is a Dream“ ќе биде објавен преку фирмата „Decca Classics“ на 21 август летово. Снимањето е извршено со официјалниот Британски Филхармонискиот Оркестар под кондуктерската палка на Густаво Дудамел. Ова е албум што е сублимат од сите композиции што ги има компонирано Сер Ентони Хопкинс од кои дел се и мотиви за повторното поврзување со неговите Велшки корени и неговата фамилија.

Покрај тоа што има песна посветена на неговите скромни почетоци наречена „The Fatherland“ -од времето кога бил дете, а неговиот татко бил пекар -има песни инспирирани од филмови и општо од бавење со кинематографија -и нормално една од главните инспирации му е неговата сопруга.

Кај повеќето уметници факторот на бавење со мултимедијална уметност е секогаш присутен и различни уметници насочени длабоко во главни бранши, во случајот на Сер Ентони Хопкинс главна бранша му е „Актерската Игра“ -сепак се опробуваат во сите уметности повремено, некогаш успешно некогаш не-и повеќето во самото творење го наоѓаат таканаречниот „успех“. Успешност е- и да е уметникот задоволен со тоа што го изразил, не мора никој тоа да го верифицира или да му аплаудира. Не постои „најдобар“ во уметноста, пишувањето, музиката, сликањето и глумењето и другите уметности -не е натпревар -постои само различно -секој има приод со различен израз. Сепак реномирани светски композитори и изведувачи веќе го одобруваат и поддржуваат квалитетот и сензибилитетот на напорите во целоживотно правење оригинална музика од страна на Сер Ентони Хопкинс и деби албумот „Life is a Dream“ е веќе актуелна тема во светот, иако сега за сега може официјално да се чуе само горенаведениот „сингл“: „Bracken Road“ на платформата за музика Spotify.